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Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

22:41 16 жовтня 2021
Олег Винник на сцені

Кумир сотень українських жінок співак Олег Винник засмутив фанів в Запоріжжі, скасувавши два концерти в місті. Порозумітися з ними він вирішив в Instagram, записавши відеозвернення.

За словами Винника, вже під час гастролей у нього діагностували ларингіт, і лікарі заборонили йому виходити на сцену.

Концерти будуть перенесені на 12 березня (16:00 та на 19:00), а квитки залишаться дійсними.

Нагадаємо, в 2020−21 Виннику довелося переносити гастролі через пандемію коронавируса. А недавно він відверто розповів про смерть від раку близької людини.

Фото instagram.com/olegg.vynnyk/

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