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«Моя рідна людина померла від раку»: Олег Винник вперше розповів про сімейну драму

11:24 12 жовтня 2021
Олег Винник

Популярний співак Олег Винник, який розповів раніше про пережиту страшну ДТП, вперше відкрив завісу особистого життя і поділився подробицями стосунків з Таюне. В інтерв'ю програмі «Зірковий шлях», відповідаючи на питання про ставлення до грошей, артист несподівано задумався і привів життєвий приклад.

«Коли вмирала твоя рідна людина, потрібно було 50 тисяч євро. На операцію. Все інше — філософія», — сказав Винник в інтерв'ю каналу «Україна».

Тоді у артиста цих грошей не знайшлося. «Моя рідна людина померла. Від раку», — додав співак.

Він вперше розповів, що це була рідна сестра його бек-вокалістки Таюне. У той же час захворіла і її мама, у жінки стався інфаркт. Винник підтримував Таюне. У той момент він написав для неї першу пісню «Солодкі сльози». Винник зізнається, що вірить в Таюне, як в сольну артистку і готує для неї репертуар.

«Я знав, що рано чи пізно це трапиться, але не очікував, що буду причетний до цього», — сказав Винник.

Однак більше про стосунки з Таюне Олег не говорить. Шанувальники давно одружили їх і називають бек-вокалістку таємною дружиною артиста.

Зараз Олег Винник їздить з гастролями Україною. Це найтриваліший тур у його кар'єрі. Співак зізнається, що після пережитого коронавірусу та локдауна він навіть думав залишити сцену.

фото Instagram.com/olegg.vynnyk

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