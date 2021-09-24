«Можу бути тільки твоєю подругою»: таємна «дружина» Винника зробила відверте зізнання

Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його таємною дружиною, виходить з тіні популярного артиста і розвиває сольну кар'єру. Вона випустила пісню «Подруга». Сьомий трек співачки — це легкий мікс танцювальної музики, іронічного тексту і драматичного сюжету.

«Головна думка композиції полягає в тому, що не все в житті продається і купується. Можна дарувати прикраси, годинники, машини, але це не змусить іншу людину тебе полюбити. Ми часто шукаємо в своєму обранцеві певні якості, можемо нафантазувати, яким він повинен бути. Але основа міцних щирих відносин — це не тільки захоплення позитивними сторонами партнера, але і прийняття всіх його недоліків», — коментує прем'єру Таюне.

Слова і музику пісні традиційно написав Олег Винник. Каже, що шанувальники Таюне буквально засипали його проханнями чути більше пісень у виконанні спывачки.

«Ми здійснили бажання слухачів, подарувавши їм новий трек „Подруга“. Не скажу, що це одна з найскладніших моїх музичних робіт, але створювалася вона досить довго — близько двох років. Писати для іншого артиста — завжди дуже трепетно і відповідально. Зате потім, слухаючи пісню по радіо, розумієш, що не дарма не поспішав: продукт повинен дозріти, настоятися, як вино», — поділився Олег Винник.

Послухати пісню Таюне можна на music.youtube.com.

Нагадаємо, Таюне — фолк-поп виконавиця, бек-вокалістка Олега Винника. Шанувальники давно одружили пару і в кожній їхній спільній появі шукають «докази» любові. Артисти особисті стосунки не коментують.

За словами Винника, Таюне для нього — не чужа людина і висловив підтримку в її сольній кар'єрі.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, як Олег Винник відсвяткував свій день народження. Йому виповнилося 48 років.

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