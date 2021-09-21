Олег Винник розповів, як відсвяткував своє 48-річчя та побував на нудистському пляжі

Попри те, що кумиру «вовчиць» Олегу Виннику 48 років виповнилося в останній день липня, розповів він про святкування тільки зараз. У програмі «Світське життя» співак поділився ще деякими курйозними подробицями.



Ведучому програми Володимиру Дантесу співак зізнався, що півтора року вже не їздив у відпустку на море, але у вільний час намагається вибратися до Німеччини, де у нього є студія.



«Можна поїхати на Мальдіви, а можна до Німеччини і написати пісню, як і всі свої інші пісні, я там їх робив», — розповів Винник.



У день народження, 31 липня, привітання Виннику почалися ще з півночі та тривали до восьмої ранку. За словами співака, вранці дзвонили чиновники, хоча і знали, що саме в цей час Олег лягає спати.



При цьому артист ще раз підкреслив, що для нього не важливо, де відзначати день народження. Головне для нього — зарядитися позитивними емоціями.



«Неважливо ти за столом святкуєш, або на Мальдівах, або в ресторані крутому, або просто десь в полі. Мені важливо одне — якомога більше отримати простих справжніх емоцій», — підкреслив артист.



Крім того, Винник згадав кумедну історію, яка трапилася з ним в Німеччині. Там він з другом випадково опинилися на нудистському пляжі.



«Я спеціально не відвідував нудистський пляж, але я маю один випадок такий: подзвонив мій друг, з яким ми років 15 дружимо і запропонував випити пива. Він приїхав, забрав мене, ми випили пива і нам захотілося скупатися, це було минулого року в травні, ще вода була холодна, і ми пішли на озеро, а там були нудисти. Слава Богу, що ми так красиво зайшли, і так і вийшли. Ми ще сміялися так сильно, що було б, якби Винника хтось побачив на тому пляжі», — розповів співак.

Раніше в мережі обговорювали шикарний Ford Raptor, на якому їздить Олег Винник та його бек-вокалістка Таюне.

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