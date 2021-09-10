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Шоу-бізнес

Красуня Таюне на шикарному Ford Raptor: стало відомо, в якому авто Олег Винник любить роз'їжджати зі своєю «таємною дружиною»

10:40 10 вересня 2021
Олег Винник і Таюне

Незважаючи на спроби деяких зірок «претендувати» на серце «кумира вовчиць» Олега Винника, більшість шанувальників впевнені, що сам він залишається вірним своїй бек-вокалістці Таюне, яку називають його «таємною дружиною».

І робить все, щоб кохана відчувала комфорт у різних життєвих ситуаціях, в тому числі й подорожуючи Києвом та іншим містам країни. Як з'ясували журналісти програми «Викриття», що виходить на каналі LIVE, Олег Винник спеціально купив для спільних поїздок з дружиною величезний пікап Ford Raptor.

У цього суперкара в салоні є мініхолодильник під кілька пляшок пива, на даху кріплення, щоб встановлювати намет та великий багажник.

Коштує такий гігант від американського автоконцерну понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. При цьому придбати таку машину можна виключно під замовлення з США.

Але, виявляється, одним лише «Фордом» справа не обмежується: улюблений співак українок має цілий парк автомобілів. Кілька разів журналісти знімали, як сам Олег і Таюне катаються містом на білосніжному Tesla Model 3. Це найпопулярніший у світі електрокар, новий такий у Києві знайти важко, та й на обкатаний ціна стартує з мільйона гривень.

Втім, популярний співак може собі дозволити такі покупки: він непогано заробляє, і практично всі його концерти проходять з аншлагами.

Нагадаємо, що нещодавно на одному з фан-акаунті опублікували зворушливе відео з Олегом Винником та Таїсієй Сватко.

Фото зі сторінки Олега Винника у соціальних мережах.

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