Красуня Таюне на шикарному Ford Raptor: стало відомо, в якому авто Олег Винник любить роз'їжджати зі своєю «таємною дружиною»

Незважаючи на спроби деяких зірок «претендувати» на серце «кумира вовчиць» Олега Винника, більшість шанувальників впевнені, що сам він залишається вірним своїй бек-вокалістці Таюне, яку називають його «таємною дружиною».

І робить все, щоб кохана відчувала комфорт у різних життєвих ситуаціях, в тому числі й подорожуючи Києвом та іншим містам країни. Як з'ясували журналісти програми «Викриття», що виходить на каналі LIVE, Олег Винник спеціально купив для спільних поїздок з дружиною величезний пікап Ford Raptor.

У цього суперкара в салоні є мініхолодильник під кілька пляшок пива, на даху кріплення, щоб встановлювати намет та великий багажник.

Коштує такий гігант від американського автоконцерну понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. При цьому придбати таку машину можна виключно під замовлення з США.

Але, виявляється, одним лише «Фордом» справа не обмежується: улюблений співак українок має цілий парк автомобілів. Кілька разів журналісти знімали, як сам Олег і Таюне катаються містом на білосніжному Tesla Model 3. Це найпопулярніший у світі електрокар, новий такий у Києві знайти важко, та й на обкатаний ціна стартує з мільйона гривень.

Втім, популярний співак може собі дозволити такі покупки: він непогано заробляє, і практично всі його концерти проходять з аншлагами.

Нагадаємо, що нещодавно на одному з фан-акаунті опублікували зворушливе відео з Олегом Винником та Таїсієй Сватко.

Фото зі сторінки Олега Винника у соціальних мережах.

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