«Шалене кохання»: Олег Винник захопив своїм виступом Таюне і «вовчиць»

Популярний український співак Олег Винник продовжує розпочатий у докарантинні часи тур містами України.

Про концерти зірка розповідає у своєму Instagram. Зі своєю програмою «Шалене кохання» співак нещодавно виступив у Миколаєві і подякував жителям міста за «незмінну гостинність з року в рік».

Фото з Instagram Олега Винника, автор fusekphoto.

На одному з фото — бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко, яку називають «таємною дружиною» співака.

Фото з Instagram Олега Винника, автор fusekphoto.

Глядачі дякували співакові за неймовірну атмосферу на концерті та писали, що вже сумують.

А після виступу у Львові Олег Винник виклав в мережу ролик, показавши, яка атмосфера панувала під час концертів. «Ще один історичний день в нашу скарбничку!» — так підписав співак пост.

Глядачі підспівували йому і активно танцювали у залі. «Емоції просто зашкалюють. Дякую Олегу. Він дуже крутий», — говорить одна з глядачок.

Потрапила на відео і Таюне з великим букетом квітів. Надіславши «повітряний поцілунок», вона додала: «Львів, ти неймовірний!»

Вона також «залайкала» пости Олега Винника в соціальних мережах.

Львів'яни, як до цього і жителі Миколаєва, писали слова подяки артистам.

Раніше Таїсія Сватко, яка активно робить і сольну кар'єру, виступила з піснею «Подруга», слова і музику якої написав Винник. Таюне раділа, що публіка захоплено сприйняла її новий трек, який Винник створював більше двох років.

Фото зі сторінки Олега Винника у соціальних мережах.

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