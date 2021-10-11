«Шалене кохання»: Олег Винник захопив своїм виступом Таюне і «вовчиць»
Популярний український співак Олег Винник продовжує розпочатий у докарантинні часи тур містами України.
Про концерти зірка розповідає у своєму Instagram. Зі своєю програмою «Шалене кохання» співак нещодавно виступив у Миколаєві і подякував жителям міста за «незмінну гостинність з року в рік».
На одному з фото — бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко, яку називають «таємною дружиною» співака.
Глядачі дякували співакові за неймовірну атмосферу на концерті та писали, що вже сумують.
А після виступу у Львові Олег Винник виклав в мережу ролик, показавши, яка атмосфера панувала під час концертів. «Ще один історичний день в нашу скарбничку!» — так підписав співак пост.
Глядачі підспівували йому і активно танцювали у залі. «Емоції просто зашкалюють. Дякую Олегу. Він дуже крутий», — говорить одна з глядачок.
Потрапила на відео і Таюне з великим букетом квітів. Надіславши «повітряний поцілунок», вона додала: «Львів, ти неймовірний!»
Вона також «залайкала» пости Олега Винника в соціальних мережах.
Львів'яни, як до цього і жителі Миколаєва, писали слова подяки артистам.
Раніше Таїсія Сватко, яка активно робить і сольну кар'єру, виступила з піснею «Подруга», слова і музику якої написав Винник. Таюне раділа, що публіка захоплено сприйняла її новий трек, який Винник створював більше двох років.
Фото зі сторінки Олега Винника у соціальних мережах.157
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