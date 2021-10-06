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Шоу-бізнес

«Це приємно»: «таємна дружина» Винника вирішила звернутися до шанувальників

16:49 6 жовтня 2021
Таюне

Бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко, Таюне, активно розвиває сольну кар'єру. Її нова пісня «Подруга», слова і музику якої написав Винник, дуже сподобалася глядачам.

Таюне рада, що публіка захоплено прийняла її новий трек, який Винник створював понад два роки. Зате тепер «Подруга» блискавично стає хітом.


«З дня прем'єри моєї „Подруги“ пройшло всього 2,5 тижні, а ви вже підспівували її на концертах! Спасибі, це дуже приємно і зворушливо! Ваш зворотній зв'язок безцінний!» — написала Таюне в Instagram.

Фанати зоряної пари залишили масу компліментів автору та виконавиці пісні. Шанувальники відзначили також красу Таюне. Вони бажають співачці любові, натхнення, творчих успіхів та нових яскравих пісень.

Нагадаємо, Таїсія Сватко — бек-вокалістка Олега Винника. Шанувальники називають її «таємною дружиною» співака. Артисти особисте життя не коментують.

Винник підтримує Таюне в її сольній кар'єрі, на прямі запитання відповідає, що Таюне для нього — не чужа людина.

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