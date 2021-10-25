DZIDZIO знайшов свою ідеальну наречену

Популярний артист DZIDZIO, який розлучився з дружиною Ярославою, здивував заявою на шоу «Маска». У першому випуску проекту представили сім нових героїв, серед яких і романтична Жирафа. Зіркові детективи Олег Винник, Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO аплодували стоячи і розсипалися в компліментах.

Популярна співачка Оля Полякова запропонувала DZIDZIO: «Так одружуйся на ній!».

Однак чоловік відразу перевів тему, прокоментувавши, що знає, хто ховається під маскою Жирафи.

«Я знаю, хто там, але вам не скажу!» , — заінтригував DZIDZIO в ефірі каналу «Україна» і зізнався в любові Жирафі.

«Боже, ти що закохався? Прийшов час одружити тебе на Жирафі, тим більше тепер ти вільний і можеш це зробити», — запропонувала Полякова.

У першому ефірі детективи зняли маску з Баяна. Під ним ховалася мама Вєрки Сердючки актриса Інна Білоконь. До речі, Андрій Данилко не впізнав подругу.

«Я, як найстарша, вирішила залізти в цю маску, щоб дізнатися — як там. І тепер можу сказати всім — це неймовірно складно, особливо, якщо ще й слухати ці коментарі: „бездарна“, „ніяка“. Але хочу сказати окреме спасибі за коментарі про ногах, ноги у мене дійсно накачані — 30 років бігала за своєю донькою, тому змогла їх накачати. А ще мені так хочеться, щоб Андрюша Данилко після цього не ображався на Інну Білоконь», — сміючись, прокоментувала мама Вєрки Сердючки.

Нещодавно DZIDZIO випустив свій новий фільм «Де гроші?». Колишня дружина Ярослава засвітилася на прем'єрі.

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