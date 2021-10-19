«Де гроші» з DZIDZIO та «Остання дуель» з Аффлеком: що подивитися у кіно на вихідних

У четвер, 21 жовтня, в український прокат виходять чотири нових фільми, в тому числі комедія «Де гроші», знята вітчизняними кінематографістами. Ми маємо справу з тим рідкісним випадком, коли кожна з представлених картин заслужено претендує на право називатися прем'єрою тижня. DZIDZIO доведеться змагатися з героями мультфільму «Сімейка Адамс 2», Джеймі Лі Кертіс , яка знову бореться за життя, рятуючи себе і своїх близьких від маніяка Майкла Майєрса («Хелловін убиває»), а також з Меттом Деймоном, Беном Аффлеком і Адамом Драйвером, що наділи обладунки в історичній драмі Рідлі Скотта «Остання дуель».

«Де гроші»

(12+, Україна, DzidzioFilm, комедія, бюджет — 27 мільйонів грн.)

Головний герой фільму — авантюрист Міша. І йому, звичайно, терміново потрібні гроші. Якщо точніше, гроші потрібні його другові, щоб вийти на свободу з-під арешту, а Міша просто вирішив допомогти товаришеві. Він дізнається, що в місті є якийсь таємничий будинок-квест. Господинею цього будинку є літня дама. З чуток, в будинку заховані великі гроші. Міша влаштовується на роботу до жінки, проте його геніальний план відразу дає тріщину — виявляється, що охочих знайти заховані гроші занадто багато!

Зняв комедію популярний український співак, а віднедавна і актор, Михайло Хома, він же DZIDZIO. І головну роль виконав теж він. У комедії зіграли легендарна актриса Ада Роговцева, а також зірки українського кінематографа і телебачення Ахтем Сеітаблаєв, Ганна Буткевич, Сергій Ліба. Нагадаємо, раніше Хома знявся в комедіях «DZIDZIO Контрабас» і «DZIDZIO перший раз».

«Сімейка Адамс 2»

(12+, США — Канада, Universal Pictures, повнометражний анімаційний фільм, «чорна» комедія, фентезі)

«Сімейка Адамс» була створена відомим американським художником-карикатуристом Чарльзом Адамсом у кінці 30-х років минулого століття. Популярність цих коміксів була величезною. Уже в 60-х з'явилася перша екранізація — серіал телеканалу ABC. Він витримав два сезони. Було знято 64 епізоди. Однак по-справжньому культовим «Сімейка Адамс» стала у 1991 році після виходу однойменного фільму Баррі Зонненфельда. Головні ролі в картині зіграли тоді Анжеліка Х'юстон, Рауль Хулія, Крістіна Річчі, Крістофер Ллойд, Джиммі Уоркмен. Касові збори склали 191,5 мільйона доларів.

Через два роки Зонненфельд представив продовження — «Цінності сімейки Адамс». Але друга частина в прокаті провалилася. При бюджеті 47 мільйонів доларів касові збори були 48,9 мільйона доларів. «Адамсів» швиденько відправили на «заслужений відпочинок».

І тільки у 2019 році з них вирішили струсити пил. Вийшов повнометражний мультфільм, знятий режисерським дуетом у складі Конрада Вернона та Грега Тірнана. Виявилося, глядачі скучили за цією сімейкою. При бюджеті 24 мільйони доларів мультик зібрав 203,7 мільйона доларів у світовому прокаті.

І ось тепер шанувальники «Адамсів» дочекалися продовження. В інтернеті друга частина відома під назвою «Сімейка Адамс: Гарячий тур». Вернон і Тірнан явно в ударі — сиквел за три тижні жовтня зібрав у США і Канаді 60,8 мільйона доларів. Тепер його прокат починається в Європі. Так про що ж розповідається у другій частині? Через цілий комплекс причин Адамси змушені спішно покинути свій будинок і відправитися у подорож на великому автофургоні. Маршрут обраний непростий. Їм належить побувати у самих таємничих і містичних місцях Америки — від Сонної лощини до Великого каньйону.

«Остання дуель»

(16+, США — Великобританія, 20th Century Studios, історична драма, бюджет — 100 мільйонів доларів)

Дія фільму розгортається у Франції в XIV столітті. Знатна дама звинувачує кращого друга і зброєносця її чоловіка в тому, що він її згвалтував. Лицар, захищаючи честь і гідність дружини та сім'ї в цілому, викликає кривдника на поєдинок. І це буде остання дуель, офіційно дозволена законом.

Картину зняв легендарний режисер Рідлі Скотт. Його послужний список величезний — «Чужий», «Той, що біжить по лезу», «Гладіатор», «Царство небесне», «Чорний яструб», «Марсіанин». Ми назвали лише дещицю прекрасних фільмів, знятих режисером, якому 30 листопада виповнюється 84 роки. Його картини отримали безліч нагород, включаючи премії «Оскар», «Золотий глобус», BAFTA. Сам же Скотт як режисер поки залишається без нагород Американської кіноакадемії, хоча номінувався вже чотири рази.

«Остання дуель» є екранізацією однойменної книги Еріка Ягер. У написанні сценарію взяли участь Бен Аффлек і Метт Деймон, які зіграли в картині. Цікаво, що це їх перший спільний фільм після феноменального успіху драми «Розумник Уілл Хантінг», яка принесла друзям премію «Оскар». Також у картині знялися Адам Драйвер і Джоді Комер. Вони разом грали у фільмі «Зоряні війни. Скайуокер. Схід».

Світова прем'єра «Останньої дуелі» відбулася 10 вересня в рамках Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Критики дали картині позитивні оцінки, однак в американському прокаті вона провалилася. Фільм вийшов 15 жовтня і за перший уїк-енд зібрав всього 9 мільйонів доларів. Тепер американські ЗМІ гадають, чому глядачі не пішли «на Деймона і Аффлека». Є думка, що історична драма як жанр потребує серйозного переосмислення. На початку XXI століття саме Рідлі Скотт подарував їй нове народження, знявши «Гладіатора». Через 20 років він же «поховав» історичну драму.

«Хелловін убиває»

(18+, США, Universal Pictures, фільм жахів, бюджет — 20 мільйонів доларів)

Продовження культової історії «невбиваного» Майкла Майєрса, розпочатої ще в 1978 році режисером Джоном Карпентером у фільмі «Хелловін», стала в середині жовтня лідером американського кінопрокату. За перший уїк-енд картина зібрала 54,8 мільйона доларів, і це найкращий результат за весь час пандемії для фільмів, які одночасно демонструються в кінотеатрах і на стрімінгових каналах. До цього рекорд належав картині «Годзилла проти Конга» — 31,6 мільйона доларів.

Зняв «Хелловін убиває» молодий режисер Девід Гордон Грін. Саме він відродив Майкла Майєрса в 2018 році, представивши глядачам «Хелловін», бюджет якого вражав своєю скромністю за голлівудськими мірками — всього 10 мільйонів доларів. А касові збори тоді склали 255,6 мільйона доларів! Успіх ремейка критики пов'язують з відмінним сценарієм і режисурою Гріна, а також з поверненням до ролі Лорі Строуд популярної актриси Джеймі Лі Кертіс. Саме вона зіграла головну роль в оригінальному фільмі Карпентера в 1978 році, завдяки чому завоювала неофіційний титул «королеви крику». Так називають у США актрис, що прославилися завдяки фільмам жахів. Тепер з'ясувалося, що Джеймі дала згоду режисерові зіграти постарілу Лорі в трьох картинах! За «Хелловін убиває» піде «Кінець Хелловіну», прем'єра якого запланована на 2022 рік. Так що Майкл Майєрс знову вижив. А ви сумнівалися?

Про фільми, які вийшли в прокат минулого тижня, читайте тут .

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