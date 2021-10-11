«Веном 2: Карнаж» з Вуді Харрельсоном і «Людина, яка продала свою шкіру» з Монікою Беллуччі: що подивитися в кіно з 14 жовтня

У четвер, 14 жовтня, в українській прокат виходять п'ять нових фільмів. Прем'єрою тижні є «Веном 2: Карнаж» з Томом Гарді та Вуді Харрельсоном у головних ролях. Одразу дві картини підходять для походу в кіно всією родиною — мультфільм «Щось не так з Роном» і фільм-казка «Джим Ґудзик і пірати «Чортова дюжина». Шанувальники Моніки Беллуччі зможуть побачити актрису у фестивальній драмі «Людина, яка продала свою шкіру». Тих, хто любить кінокомедії, може зацікавити італійський фільм «Почати з нуля!».

«Веном 2: Карнаж»

(12+, США, Sony Pictures, Columbia Pictures, Marvel Entertainment, фантастика, кінокомікс, бюджет — 110 мільйонів доларів)

Фільм є продовженням блокбастера «Веном», який вийшов на екрани у 2018 році й зібрав 856,1 мільйона доларів при бюджеті 116 мільйонів доларів. Одночасно він є другою картиною у новому кіновсесвіту, який має намір створити компанія Sony Pictures. Це «Всесвіт Людини-павука». Всі фільми так чи інакше будуть пов'язані з цим популярним супергероєм коміксів, хоча сам він може в них і не бути присутнім.

Головним героєм в обох частинах «Венома» є журналіст Едді Брок. Його грає відомий британський актор Том Гарді. Розслідуючи діяльність приватної компанії «Фонд життя», яка займається незаконними експериментами, Брок стикається з позаземної формою життя — симбіот. Симбіот вселяється у тіло Едді, після чого журналіст набуває здатність перетворюватися на чудовисько, відоме як Веном. Все це знають глядачі, які подивилися першу частину. Вони також, напевно, звернули увагу на появу у кінці фільму персонажа на ім'я Клетус Кеседі. Це серійний вбивця. У другій частині він стає головним лиходієм, з яким і буде змушений мати справу Веном. Роль Кеседі грає відомий американський актор Вуді Харрельсон, триразовий номінант на премію «Оскар» («Народ проти Ларрі Флінта», «Посланник», «Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі»).

Режисером другої частини «Венома» став популярний британський актор Енді Серкіс. Його найвідомішою роллю є Голлум у кінотрилогії «Володар кілець». Серкіс — визнаний експерт у справі створення комп'ютерних кіноперсонажів за допомогою технології, відомої як «захоплення руху». Вона полягає в тому, що справжній актор грає майбутнього персонажа, а комп'ютери фіксують усі його рухи та використовують ці дані, створюючи потім тривимірного кіногероя. Серкіс зіграв так не тільки Голлума, а й Цезаря у картині «Повстання планети мавп», а також Кінг-Конга. У другій частині «Венома» жіночі ролі дісталися відомим актрисам Мішель Вільямс («Манчестер біля моря») і Наомі Харріс («007: Не час помирати»). У США «Веном 2: Карнаж» вийшов у прокат 1 жовтня і вже зібрав 185,6 мільйона доларів, очоливши рейтинг найкасовіших фільмів осені.

«Щось не так з Роном»

(6 +, Великобританія — США, 20th Century Studios, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Це весела й одночасно зворушлива історія про дружбу школяра та робота. Барні всі вважають дивакуватим хлопчиком і трохи недотепою. Одного разу він отримує у подарунок невеличкого робота. Рон вміє ходити та говорити. Однак він часто дає збої. Барні з'ясовує, що причина криється у тому, що програмне забезпечення робота створювалося в епоху появи соціальних мереж. Цим пояснюється його недосконалість. Хлопчик вирішує допомогти своєму другові…

Зняло мультик режисерське тріо у складі Сари Сміт, Жан-Філіпа Вайна та Октавіо Родрігеса. В інтернеті картина відома також під назвою «Невиправний Рон».

«Джим Ґудзик і пірати «Чортова дюжина»

(0 +, Німеччина, Warner Bros. Film Productions Germany, пригоди, казка)

Фільм є екранізацією книги популярного німецького письменника Міхаеля Енде. У всьому світі він відомий як автор «Нескінченної історії», проте в Німеччині знають і люблять і інші його твори, в тому числі «Джима Ґудзика». Картина є продовженням фільму «Джим Ґудзик і машиніст Лукас», який йшов у прокаті (зокрема й в Україні) у 2018 році. Тоді Джиму і його друзям вдалося перемогти дракона. За це Ґудзику поклялися помститися пірати з банди «Чортова дюжина». Щоб захистити казкову Медландію від їхнього вторгнення, Джим і Лукас відправляються у небезпечну подорож на своїх парових машинах з метою зібрати старих друзів…

Зняв обидві частини відомий німецький режисер Денніс Ганзель («Академія смерті»). Джима Ґудзика знову зіграв британський актор Соломон Гордон. У європейському прокаті фільм зібрав уже понад 6 мільйонів доларів.

«Людина, яка продала свою шкіру»

(16+, Туніс — Франція — Бельгія — Німеччина — Швеція — Туреччина, Kwassa Films, драма)

Сирійський біженець погодився стати експонатом у музеї. Його шкіру розмалювали, як картину. Тисячі людей приходять подивитися на цей живий твір сучасного мистецтва. Незабаром молода людина починає розуміти, що продала художнику щось більше, ніж просто свою шкіру…

В основу фільму покладено розповідь відомого британського письменника Роальда Даля «Шкіра». У створенні картини брали участь кінематографісти з семи країн світу. Вона була представлена на 77-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі та номінувалася на премію «Оскар» як найкращий іноземний фільм. Зняла картину режисер з Тунісу Каутер Бен Ханья. Вона ж написала сценарій. Виконавець головної ролі Ях'я Махайні у Венеції отримав приз як найкращий актор. Одну з ролей у картині зіграла Моніка Беллуччі.

«Почати з нуля!»

(16+, Італія, Medusa Film, комедія)

Фільм є італійським рімейком чилійської комедії «Без фільтра». Головна героїня намагається позбутися стресу. Вона готова на все. В ході чергового «курсу лікування» вона несподівано втрачає здатність контролювати свою мову і говорить все, що думає, не соромлячись у виразах…

Зняв фільм режисер Гвідо К'єза. Головну роль виконала популярна італійська актриса Валентина Лодовіні.

Дізнатися, які фільми вийшли у прокат минулого тижня, і подивитися трейлери до них можна тут.

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