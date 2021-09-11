Венеція-2021: український фільм опинився серед переможців найстарішого кінофестивалю

Увечері 11 вересня відбулася церемонія закриття 78-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Як уже повідомляли «ФАКТИ», цього року у двох його конкурсних програмах брали участь три фільми, створені українськими кінематографістами. Один з них — «107 матерів» — отримав приз за кращий сценарій у конкурсі «Горизонти».

У картини, дія якої відбувається у жіночій в'язниці в Одесі, є інша назва — «Цензорка». У фільмі знялися українські актори, зокрема, одну з головних ролей виконала молода одеська актриса Марина Клімова.

В основному конкурсі головний трофей Венеціанського фестивалю цього разу дістався французькій стрічці — «Золотий лев» отримала драма «Подія» Одрі Диван. Дія фільму відбувається у 1963 році. Блискуча студентка завагітніла. Вона розуміє, що це може перекреслити всі її плани на майбутнє, перешкодити отримати диплом. Вона приймає рішення зробити аборт, хоча це заборонено законом, і їй загрожує тюремне ув'язнення, якщо про це стане відомо. «Подія» — другий фільм Диван.

Гран-прі журі «Срібний лев» дістався італійській картині «Рука Бога», яку зняв культовий режисер Паоло Соррентіно. 21-річний Філіппо Скотті, який виконав у фільмі одну з головних ролей, був нагороджений призом Марчелло Мастроянні як найкращий молодий актор.

Кращою актрисою названа Пенелопа Крус, яка зіграла головну роль у новій картині Педро Альмодовара «Паралельні матері».

Пенелопа Крус і Антоніо Бандерас на фестивалі у Венеції

Кращим актором журі фестивалю оголосило філіппінця Джона Аркіллу, який знявся у трилері «На роботі 2: Зникла вісімка».

«Срібний лев» за кращу режисуру присуджено Джейн Кемпіон з Нової Зеландії за драму «Сила собаки» з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі.

Почесні призи фестивалю цього року отримали італійський режисер, сценарист та актор Роберто Беніньї та голлівудська актриса Джеймі Лі Кертіс.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в передостанній день фестивалю на червоній доріжці з'явилися разом Дженніфер Лопес та Бен Аффлек.

Джей Ло прилетіла до Венеції підтримати свого коханого, який зіграв у драмі Рідлі Скотта «Остання дуель».

Фото Getty Images

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