В'ячеслав Узелков зі скандалом залишив інтерв'ю після питання про дітей

Відомий український боксер В'ячеслав Узелков, розлучення якого з Мариною Боржемською обговорювали у ЗМІ, відзначився скандальною витівкою під час інтерв'ю. Журналістка програми «Зірковий шлях» (канал «Україна») приїхала до нього до Вінниці. Спочатку розмова складалася гармонійно, поки Узелков розповідав про спорт. А коли питання торкнулися його особистого життя, В'ячеслав роздратувався. Його розлютило питання про те, чому він не бачиться з дітьми.

Спортсмен емоційно відреагував на це, став знімати з себе петличку з мікрофоном, підвищував голос на журналістку.

Нагадаємо, ініціатором розлучення стала Марина Боржемська, вона з дітьми залишила сімейну квартиру та розпочала самостійне життя. Жінка звинувачувала чоловіка в агресії і не раз в інтерв'ю розповідала, що він не виявляє бажання бачитися із сином та донькою.

Після розлучення Узелков намагався влаштувати своє особисте життя в реаліті «Весілля наосліп».

А Марину шанувальники «сватають» у шоу «Холостячка».

Фото Instagram.com/uzelkova.marina, Instagram.com/uzelkov_official

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