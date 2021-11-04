«Під загрозою репутація»: зірка «Кріпосної» Томусяк потрапив до «чорного списку» Мінкульту
Актор Валентин Томусяк, відомий глядачеві за серіалом «Кріпосна», несподівано потрапив до «чорного списку» Мінкультури. Виявилося, артиста додали до переліку разом із російськими акторами та режисерами, які брали участь у зйомках антиукраїнського фільму «Солнцепек».
Примітно, що ні в титрах до російської кіноагітки, ні на афішах Томусяка не вказано. Актор не може зрозуміти, чому його ім'я потрапило до «чорного списку». Є версія, що помилку було допущено російським сайтом про кіно.
«У моєму житті сталася дуже неприємна і шокуюча подія. Я дізнався, що моє ім'я було внесено до списку людей, які загрожують національній безпеці України… Нібито я причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятого країною-агресором, який ганебно описує події на Донбасі… Мені дивно, що я зараз маю писати цю посаду і як би виправдовуватися, тому що не маю жодного відношення до цього продукту. Більше того, я не був у Росії, на анексованих територіях чи у Криму з початку війни», — наголошує Томусяк.
До оприлюднення нової версії «чорного списку» Томусяк знімався у кількох кінопроектах та грав у театрі. Тепер актор заявив, що під загрозою його кар'єра та репутація, вже не кажучи про емоційний стан. «Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якнайшвидше і принесе мені особисті вибачення», — заявив Томусяк.
Нагадаємо, прецеденти виключення артистів із «чорного» списку Мінкультури вже були, але ні СБУ, ні міністерство ці випадки не коментували.
Фото Валентин Томусяк/Facebook91
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