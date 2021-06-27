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Шоу-бізнес

СБУ більше не вважає Кіркорова загрозою для України: співака виключили з «чорного» списку

16:03 27 червня 2021
Філіп Кіркоров

На прохання СБУ Міністерство культури та інформаційної політики виключило Філіпа Кіркорова зі списку артистів, яким заборонений в'їзд в Україну. Про це повідомляє сайт відомства.

Як причини включення, так і причини виключення Кіркорова зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає.

«Тепер йому можна приїжджати в Україну. Так само дозволяється трансляція контенту з його участю на ТБ і радіо. Нагадаю, Кіркоров щорічно незаконно гастролює в окупованому Криму, хизується цим, називає Крим російським і дякує Путіну за окупацію. Він неприхований ворог України, який був би радий нашому знищенню», — написав в своєму Telegram-каналі активіст Сергій Стерненко.

Нагадаємо, після заборони на в'їзд Кіркоров записав відео, де заявив, що любить Україну і заспівав «Рідна мати моя, ти ночей НЕ доспала…»

Фото: Instagram

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