Становить загрозу нацбезпеці: Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

Російський співак Філіп Кіркоров поповнив список своїх колег по сцені, яким заборонили в'їзд в Україну. Про це повідомили у Міністерстві культури і інформаційної політики.

Кіркорова внесли в оновлений перелік осіб, що загрожують нацбезпеці країни, за поданням СБУ. Зараз у цьому списку знаходиться вже понад 200 осіб.

«11 червня 2021 в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіппа Бедросовича», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше в «чорний список» потрапила Марія Миронова та репер Моргенштерн. Останній вирішив судитися з СБУ.

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter