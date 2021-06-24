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Заборонений СБУ Кіркоров вибухнув гнівним постом і заспівав «Рідна мати моя …»

16:31 24 червня 2021
Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, внесений до «чорного списку» осіб, що загрожують національній безпеці України, емоційно відреагував на санкції СБУ. Він вибухнув гнівним відео в Інстаграм, в якому у властивій йому манері назвав чиновників недалекими, говорив про дружбу народів і любов до України. Мабуть, забувши про те, що неодноразово відвідував анексований Крим, виступав на концерті в честь приєднання півострова до Росії і називав його частиною РФ.

У своїй тираді він назвав абсурдом внесення до «чорного списку» народного артиста України.

«Деякі недалекі чиновники таким чином намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді. Такі недалекі люди не розуміють, що творчість зараз не заборониш, музику не закриєш папірцем або кордоном. Я навіть маю сказати цим чиновникам: „Спасибі“. Адже вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще більш популярним», — висловився Кіркоров.

Він також вважає, що в Україні його чекають шанувальники, на яких, мабуть, і розраховане його відео. Для підтвердження своєї любові до України він заспівав «Рідна мати моя, ти ночей не доспала …» і запевнив, що і надалі буде приймати в своєму домі українських друзів, додавши відео з Ані Лорак.

А тим, що сталося, він вважає треба пишатися. І навіть пожалів Україну.

Нагадаємо, з 2015 року Кіркоров внесений в базу «Миротворця» за несанкціоноване відвідування Криму і висловлювання про його територіальну приналежність.

Російському артистові на три роки заборонили в'їзд в Україну. СБУ пояснила свою позицію.

Активісти не раз піднімали питання про позбавлення Кіркорова звання народного артиста України. Але влада називає цю процедуру складною.

Фото fkirkorov / Instagram

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