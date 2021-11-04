Зірка «Сутінків» Крістен Стюарт оголосила про свої заручини з жінкою

31-річна американська актриса Крістен Стюарт, зірка фільмів «Сутінки», оголосила про заручини. Крістен збирається зіграти весілля зі своєю 34-річною подругою — актрисою, письменницею та сценаристкою Ділан Меєр, з якою зустрічається вже два роки. Як повідомляє Reuters, про це Крістен заявила в інтерв'ю Говарду Стерну в ефірі SiriusXM. «Ми одружимося, ми обов'язково зробимо це. Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію, тому я думаю, що дуже чітко сформулювала, чого саме хочу, і вона чудово впоралася з цим», — розповіла актриса.

Стюарт розповідала, що вони з Ділан познайомилися ще вісім років тому, але їхні шляхи розійшлися. Потім вони зустрілися на одній із вечірок і зрозуміли, що створені одна для одної.

Раніше у Крістен був роман з Робертом Паттінсоном, її партнером по «Сутінках». Потім актриса оголосила про свою бісексуальність. Серед її коханих були модель Стелла Максвелл, дизайнер Аліша Каргайл, співачка та акторка Соко.

Раніше «ФАКТИ» писали, Кортні Кардаш’ян оголосила про заручини.

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