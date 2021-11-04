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41-річна Кім Кардаш’ян зустрічається з 27-річним голлівудським серцеїдом

13:00 4 листопада 2021
Кім Кардаш’ян

41-річна модель, телезірка та бізнеследі Кім Кардаш'ян зустрічається з 27-річним американським коміком Пітом Девідсоном. Як повідомляє видання New York Post, їх уже двічі помітили на побаченнях. Так, їх бачили в одному з каліфорнійських парків атракціонів, де вони трималися за руки, катаючись на американських гірках. Іншим разом Кардаш'ян та Девідсон разом вечеряли в одному з ресторанів Нью-Йорка.

Кім зараз розлучається зі своїм чоловіком Каньє Вестом. За Пітом закріпилася слава голлівудського серцеїда. У нього були короткострокові романи з актрисами Кейт Бекінсейл (старше його на 20 років) і Маргарет Куеллі, співачкою Аріаною Гранде (з якою він був офіційно заручений), моделлю Кайєй Гербер, зіркою телесеріалу «Бріджертони» Фібі Дайневор.

Кілька тижнів тому Кім та Піт разом знялися у телешоу Saturday Night Live — в одному зі скетчів вони виконали ролі діснеївських героїв Аладдіна та принцеси Жасмін, і навіть поцілувалися.

Друзі Кім кажуть, що поки що не можна говорити про серйозні стосунки. Кім подобається Піт. Вона вважає його веселим та чарівним. Вони добре проводять час разом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім Кардаш'ян викупила у Каньї Веста свій будинок за 23 мільйони доларів.

Фото Instagram

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