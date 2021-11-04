Скандал із зіркою серіалу «Кріпосна»: в СБУ вибачилися перед Томусяком

Український актор Валентин Томусяк, який несподівано для себе потрапив до «чорного списку» Мінкультури за нібито участь у зйомках антиукраїнського фільму «Солнцепек», отримав вибачення від Служби безпеки України.

«Оскільки прізвище В. Томусяка было серед учасників зйомочної групи, його було включено у відповідний перелік. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі у зйомках. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку», — заявили предстаники спецслужби в коментарі «КП в Україні».

У свою чергу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram повідомив, що офіційно звернувся до СБУ з проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив в список людей, які загрожують національній безпеці України.

«Те, що таке сталося, доводить, що система потребує допрацювання», — зазначив міністр, повідомивши також, що міністерство вже досягло домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проекти чи твори.

Нагадаємо, станом на початок листопада у переліку діячів культури та мистецтв, що загрожують національній безпеці, налічувалося 258 прізвищ.

Фото Культурна пральня

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