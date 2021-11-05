Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Віталієм Малаховим

Прощання з режисером Віталієм Малаховим, якого не стало 4 листопада, відбудеться 8 листопада у створеному ним Театрі на Подолі з 12 до 15. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його дочка Даша.

Колеги режисера, його учні та друзі висловлюють у Мережі слова співчуття родині. Своїми спогадами про Малахова поділилися Маша Єфросиніна, Ганна Саліванчук, Олексій Суханов та інші знаменитості, яким пощастило працювати з майстром.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Віталій Малахов зізнався, що відчуває страх перед смертю, як «перед Бабаєм у дитинстві — чимось страшним і нереальним» і розповів, що йому завжди хотілося, щоб близькі люди, що пішли, «жили вічно в тому чи іншому вимірі».

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