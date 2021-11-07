Надю Дорофєєву екстрено госпіталізували в Єгипті: що відомо

Співачка Надя Дорофєєва екстрено госпіталізована у Єгипті. У сторіз Instagram представники зірки коротко повідомили, що концерт 6 листопада було скасовано, а співачка через раптове погіршення здоров'я лежить у лікарні.

Жодних подробиць Дорофєєва та її близькі не повідомляють. Йдеться лише про те, що співачка проходить медобстеження.

У фан-аккаунтах Дорофєєвої учасники розповідають, що команда співачки вже була готова виходити на сцену, але зненацька стало відомо про хворобу артистки. Готель, де планувався виступ, запропонував публіці альтернативну програму.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповіла про операцію на грудях, яку перенесла чотири роки тому — у співачки виявили фіброаденому.

Фото nadyadorofeeva/Instagram, gorit_dorofeeva/Instagram

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