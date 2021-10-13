У Наді Дорофєєвої виявили пухлину: співачка вперше розповіла про операцію

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно вирішила позбутися зайвих речей у гардеробі, вперше розповіла про операцію на грудях, яку вона перенесла чотири роки тому. Своїми одкровеннями вона поділилася 13 жовтня — у Всесвітній день без бюстгальтеру (No Bra Day).

«Сьогодні Всесвітній день без бюстгальтеру — назва смішна, але його суть дуже важлива! Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими засобами… і лише нещодавно прийняла і полюбила», — пише Дорофєєва у Instagram.

Справа у тому, що кілька років тому у Надії виявили і видалили фіброаденому — найбільш поширену доброякісну пухлину у молочній залозі, яка виникає з різних причин.

«Щоб це відстежити і зупинити, важливо звернутися до фахівця! Регулярні чек-апи суперважливі, це наш шанс вчасно виявити проблему! Днями я була на щорічному огляді у свого мамолога, і вам нагадую», — додала співачка.

Свій пост у соцмережі вона проілюструвала фотографією у бежевому корсеті, край якого не скриває післяопераційний шрам.

Пост Наді Дорофєєвої «лайкнули» близько 100 тисяч інтернет-користувачів.

Прокоментував його і чоловік співачки, телеведучий Володимир Дантес, який підтримав цей вчинок дружини.

Нагадаємо, що влітку цього року зоряна пара Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відзначили десятирічний ювілей стосунків. Їхня історія кохання почалася у серпні 2011 року, проте у той час вони свій роман ще приховували.

Фото Наді Дорофєєвої з соціальних мереж.

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