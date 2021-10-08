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«Не потрібно боятися прощатися з одягом»: напівгола Дорофєєва вразила шанувальників

19:12 8 жовтня 2021
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва, яка не без проблем перетворилася в брюнетку, вирішила продовжити власне перетворення і провела ревізію свого гардероба.

Прогнозовано, в ньому знайшлося багато непотрібних і вже немодних речей, які співачка не одягала вже років 5 (!).

«Нещодавно задумалась, що не потрібно боятися прощатися з одягом, який не носиш: віддавати іншим людям, обмінюватися з подругами», — зазначила дівчина, проілюструвавши пост в Instagram оголеним фото біля власного ліжка.

Природно, багато фоловерів знайшли такий вигляд вельми спокусливим, про що написали в коментарях.

Прогнозовано відгукнулися і хейтери, що звернули увагу на нижню частину гардероба Наді.

І нарешті ще одна частина фоловерів почала розмірковувати, власне, на тему розбору гардероба.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва відсвяткувала 10-річчя сімейного життя з Володимиром Дантесом. Він до ювілею випустив зворушливий кліп «Дівчинка», в якому показав кадри з Надею: з самого початку знайомства, весілля і сьогоднішніх днів.

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