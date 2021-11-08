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Зірка у шоці: Лесю Нікітюк ледь не нагодували битим склом у київському ресторані

11:56 8 листопада 2021
Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно у ресторані замовила раків та зламала зуб, знову потрапила у неприємну ситуацію у закладі громадського харчування.

У сториз в Instagram вона розповіла, що у гарбузовому супі, який вона замовила у ресторані, був шматок скла.

Фото небезпечної знахідки вона опублікувала у мережі та звернулася до власників ресторану з проханням «навести лад у своєму закладі». «А то прийду я і наведу» , — суворо сказала Нікітюк.

Нагадаємо, що минулого року у телеведучої Марічки Падалко прямо під час прямого ефіру випав передній зуб. Ведуча проявила професійну витримку — вона сховала зуб, що випав, і продовжила вести новини.

Пізніше вона зізналася, що не чекала такого приголомшливого успіху ролика з її зубом. Вона розповіла, що свого часу частину переднього зуба їй відбила дочка, яка махала перед обличчям сплячої мами металевим будильником. Марічка Падалко не виключила, що інцидент у прямому ефірі стався через те, що вона не дослухалася порад стоматолога не кусати їжу передніми зубами до закінчення лікування.

Фото Лесі Нікітюк із соціальних мереж.

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