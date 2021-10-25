«Як Марічка Падалко»: Леся Нікітюк їла раків і зламала передній зуб («жахливе» відео)

Популярна блогер і телеведуча Леся Нікітюк змушена була звернутися до лікаря. Леся зламала передній зуб, і щоб не губити свою репутацію модної і стильної пані, не стала відкладати візит до стоматолога. Нікитюк порівнює себе з Марічкою Падалко, з якої сталася схожа неприємність. Своїм досвідом Нікітюк поділилася в Instagram.

«Вчора їла раків і зламала зуб. Я зараз, як Марічка Падалко, яка новини читала», — не втрачає гумору Леся Іванівна.

Рік тому ведуча «1+1» Марічка Падалко під час прямого ефіру залишилася без шматочка переднього зуба. Ведуча тоді не втратила самовладання, дочитала свій текст до кінця, і сподівалася, що випадок залишиться непоміченим. Проте, відео «інциденту з зубом» показали не тільки українські, а й світові ЗМІ.

Згадавши про сумний досвід колеги-ведучої, Леся Нікітюк не стала відкладати візит до стоматолога і незабаром змогла продемонструвати, як їй усунули скол.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк показала, як відзначила свій день народження, і влаштувала «змагання» зі знаменитою Кім Кардашьян.

202

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter