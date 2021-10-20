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«Найкращий день народження»: Никитюк опублікувала фото з вечірки на честь свого 34-річчя

23:00 20 жовтня 2021
Леся Никитюк-іменинниця

Популярна телеведуча Леся Никитюк 19 жовтня відзначила свій день народження — зірці виповнилося 34 рочки. Схоже, свято вдалося на славу, так як тільки пару годин тому дівчина змогла опублікувати у своєму Instgram перші фото з заходу.

«Best birthday ever. Друзі вчора був кращий день народження за всю історію мого життя! Я дуже щаслива, що в мене є такі друзі. Спасибі всім за привітання! Фото ще будуть», — написала Леся.

При цьому деякі підписники звернули увагу на те, що на знімках немає жодного відомої широкій публіці людини, в тому числі і її коханого шефа Притули. Втім, можливо, вони з'являться в обіцяній сесії.

Крім того, обличчя самої іменинниці не виражає тієї бурхливої радості і захоплення, на які вона здатна.

Втім, можливо, всі сили і веселість були розтрачені напередодні, і дівчина скоро стане звичною Лесею.

До речі, на своєму святі іменинниця витримала дрес-код — теж в стилі 90-х, з'явившись перед гостями в стильному сріблястому вбранні, поверх якого була надіта блискуча золота накидка.

Нагадаємо, що для святкування свого дня народження Никитюк вибрала один з найбільш елітних ресторанів Києва на Набережному шосе, де влаштувала вечірку в стилі 90-х: разом з гостями іменинниця танцювала під ретро-хіти і підспівувала в унісон. Так, все веселилися під пісні «Руки Вверх», Софії Ротару, «Міраж» та Вєрки Сердючки, образ якої вона сама недавно приміряла, спілкуючись з колегою Олексієм Дурнєвим.

Фото instagram.com/lesia_nikituk/

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