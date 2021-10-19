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«Старість на підході»: 34-річну Нікітюк просто завалили зірковими побажаннями

15:50 19 жовтня 2021
леся Нікітюк

Телеведуча і блогер Леся Нікітюк, одна з найпопулярніших персон українського Instagram, відзначає 19 жовтня день народження. З 34-річчям Лесю вітають підписники в соцмережах і відомі персони в світі ТБ, кіно та спорту. Деякі поздоровлення були на межі фолу: ведучій натякнули, що вона вже впритул підійшла до тієї межі, за якою закінчується молодість.

«Старість на підході», — пожартував шоумен і чемпіон «Ліги сміху» Роман Міщеряков, показавши, як Нікітюк тягне замерзлі ступні до електрообігрівача.

Телеведучій побажали нарешті зустріти свою любов і перейти в категорію заміжніх жінок. Лесі радять ще раз зустрінеться з продюсерами шоу «Холостячка», куди Нікітюк свого часу звали в якості головної героїні.

Також красуні-телеведучій бажають повноцінного відпочинку, подорожей і не втрачати почуття гумору.

Програма «Зірковий шлях» до дня народження Нікітюк зібрала маловідомі факти про Лесю. Як виявилося, телеведуча і блогер:

  • свого часу займалася плаванням і мріяла про кар'єру моделі;
  • зрост Лесі вище середнього — 180 сантиметрів;
  • стала знаменитою після сценки «Галя, я в маршрутці», а перші гроші заробила ще в 12 років;
  • артистизм і вміння веселити публіку перейняла від бабусі, яка була ведучою на весіллях;
  • дружить з мольфаром і вірить у містику.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк зізналася, що на телебаченні працює практично безкоштовно, але зате заробила гроші на пісні. Приносить певний дохід і ведення блогу в Instagram.

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