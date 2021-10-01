Вчися, «Укравтодоре»: Леся Нікітюк показала дорожникам, як можна заробляти на «Ямах»

У житті популярної телеведучої Лесі Нікітюк, схоже, почалася «світла смуга»: після того, як їй «пощастило у коханніі», вона ще й несподівано розбагатіла на десять тисяч гривень.

Про це Леся написала в своєму Instgram. Так, в сторіз артистка повідомила радісну новину: вона вперше за довгий час отримала відрахування за ліричну пісню «Ями», яку випустила у 2020 році.

У пісні розповідається про романтичну історію кохання, на шляху якої трапилися звичайні «ями на дорогах і розведені мости». Композиція писалася для телепроекту «Le Маршрутка».

«Офіційний саундтрек до „Le Маршрутка“. Слова Тетяна Решетняк. Леся Нікітюк. „Укравтодор“. Муз. Руслан Квінта», — йдеться у коментарі до ролика на YouTube-каналі артистки.

У той же час більшість шанувальників розцінили пісню як посвяту організації, що відповідає за відсутність ям на українських дорогах — «Укравтодору».

На відміну від шляховиків, «Ями» Лесі радують українців, та ще й приносять їй гроші.

«Хлопці, підписую документи, в яких я вперше в житті заробила на пісні „Ями“ — 10 тисяч гривень. Будь ласка, вам видно?» — каже телеведуча.

Шанувальникам перший сольний трек Лесі явно прийшовся до душі — відео набрало близько 402 тисячі переглядів. Фоловери хвалили вокальні дані телеведучої.

Нещодавно Никитюк похвалилася величезним букетом, який їй піднесли рано вранці. Телеведуча отримала троянди відразу ж після того, як «навела красу».

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

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