26.50 / 26.70 30.65 / 31.02
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Вчися, «Укравтодоре»: Леся Нікітюк показала дорожникам, як можна заробляти на «Ямах»

9:03 1 жовтня 2021
Леся Никитюк

У житті популярної телеведучої Лесі Нікітюк, схоже, почалася «світла смуга»: після того, як їй «пощастило у коханніі», вона ще й несподівано розбагатіла на десять тисяч гривень.

Про це Леся написала в своєму Instgram. Так, в сторіз артистка повідомила радісну новину: вона вперше за довгий час отримала відрахування за ліричну пісню «Ями», яку випустила у 2020 році.

У пісні розповідається про романтичну історію кохання, на шляху якої трапилися звичайні «ями на дорогах і розведені мости». Композиція писалася для телепроекту «Le Маршрутка».

«Офіційний саундтрек до „Le Маршрутка“. Слова Тетяна Решетняк. Леся Нікітюк. „Укравтодор“. Муз. Руслан Квінта», — йдеться у коментарі до ролика на YouTube-каналі артистки.

У той же час більшість шанувальників розцінили пісню як посвяту організації, що відповідає за відсутність ям на українських дорогах — «Укравтодору».

На відміну від шляховиків, «Ями» Лесі радують українців, та ще й приносять їй гроші.

«Хлопці, підписую документи, в яких я вперше в житті заробила на пісні „Ями“ — 10 тисяч гривень. Будь ласка, вам видно?» — каже телеведуча.

Шанувальникам перший сольний трек Лесі явно прийшовся до душі — відео набрало близько 402 тисячі переглядів. Фоловери хвалили вокальні дані телеведучої.

Нещодавно Никитюк похвалилася величезним букетом, який їй піднесли рано вранці. Телеведуча отримала троянди відразу ж після того, як «навела красу».

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Анна Саліванчук

«Перестаньте картати себе»: дружина продюсера «Кварталу 95» знялася з оголеними грудьми, щоб підбадьорити своїх шанувальниць

Азіза з чоловіком

«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.