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Шоу-бізнес

«Як вам поворот?»: Нікітюк поскаржилася на «важке» життя

13:55 28 вересня 2021
Леся Никитюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вразила фанатів своїм фото у ковдрі на балконі, розповіла про ранковий букеті квітів, який їй принесли відразу ж після того, як вона «навела красу».

«Як вам такий поворот о 8 ранку …», — таким коментарем вона супроводила фото в Instagram, показавши фоловерам великий букет троянд.

Шанувальники писали, що телеведуча гідна всіх квітів світу: «Красивим жінкам — красиві квіти». Втім, найбільше «лайків» зібрав єхидний коментар однієї з фоловерок, яка поцікавилася: «А не намальованій бояться нести?»

Для фото Леся Никитюк позувала в костюмі з веселим принтом, на який звернули увагу деякі підписники.

Нагадаємо, що після того, як стало відомо про розлучення мільярдера Ілона Маска, Леся Никитюк заявила, що вона не проти стати дружиною американця.

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

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