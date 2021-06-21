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«Білосніжка і сім гномів-2»: чому Нікітюк не хоче бути «Холостячкою»

10:31 21 червня 2021
Нікітюк і Осадча

Відома українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк, яка на телебаченні працює практично безоплатно, заявила, що свого часу не прийняла пропозицію брати участь у проєкті «Холостячка».

В інтерв'ю Каті Осадчій у програмі «Світське життя» Леся сказала, що у неї немає комплексів з цього приводу. Але розуміючи реальність, Нікітюк не хотіла опинитися в ситуації «Білосніжка і сім гномів-2».

На слова Осадчої про те, що під час шоу Леся могла б знайти свою половинку, як це вдалося зробити Ксенії Мішиній, Леся відповіла ухильно.

«Можливо б і знайшла, а можливо, втратила б все, що є», — сказала ведуча.

Нагадаємо, днями Никитюк з'явилася у шлюбній сукні, чим дуже спантеличила фанатів.

Фото скріншот відео

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