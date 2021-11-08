У РФ завершили розслідування смерті доньки актора Володимира Конкіна у басейні фітнес-клубу

В Росії розкрили підсумки розслідування справи щодо загибелі доньки заслуженого артиста РФ Володимира Конкіна.

Як повідомляє «МК», слідчі перевірили всі версії, відновили хронологію подій трагедії та звинуватили засновника організації, де сталася резонансна НП.

Нагадаємо, Софія Конкіна потонула, 22 вересня 2020 року під час купання у басейні фітнес-центру «Джамп». Її доправили до лікарні з попереднім діагнозом «утоплення у прісній воді». Попри медичну допомогу, вона померла.

У процесі слідства було відновлено картину подій. Софія Конкіна прийшла у басейн, де в момент її візиту перебували два відвідувачі. Ніхто з них не бачив моменту загибелі доньки артиста, а коли вони помітили, що з дівчиною щось не так, то зчинили тривогу. На шум прибігли ще троє чоловіків гостей. Саме вони дістали Софію з води.

У цей час у клубі були відсутні черговий інструктор та медперсонал. В результаті Софії не змогли вчасно надати допомогу. Її доправили до лікарні, але за два дні вона померла.

Засновницю та керуючу фітнес-клубу Анну Андріанову звинуватили у наданні послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинили смерть. Їй обрали запобіжний захід у вигляді заборони певних дій. Заарештовано майно обвинуваченої у сумі 11 млн рублів.

Найближчим часом справа буде направлена до прокуратури, а після затвердження до Пресненського районного суду Москви.

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