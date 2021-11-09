Автор хіта «Охорана, отмена» розповіла про плани залишити Україну

Популярна співачка та блогерка Jerry Heil (Яна Шемаєва, автор хіта «Охорана, отмена») підтвердила інформацію про те, що вона їде вчитися у США — розмови про це велися ще навесні цього року.

В інтерв'ю «Телеграфу» вона розповіла, що хоче вчитися на композитора фільмів. «Наразі я на етапі складання тесту IELTS для вступу до Берклі. Є три університети, в які я намагатимусь вступати. Берклі — один із них. Як тільки здам тест (там є три сезони, коли ти поступаєш), то відразу ж пробуватиму подаватися», — каже співачка.

За її словами, навчання продовжується від трьох до чотирьох років — можна обрати опціонально. Співачка каже, що «подивиться по самопочуттю». У той же час вона однозначно не відповідає на запитання про те, чи збирається залишатися в США назавжди та займатись кар'єрою там.

«Я не хочу нічого загадувати, бо ніколи там не була. Зараз хочу поїхати, як то кажуть, на розвідку. Моє перше побачення з Америкою буде вже зовсім скоро», — додала Яна Шемаєва.

А ось з приводу того, коли вона вирушить до США, питання, схоже, залишається відкритим. Адже ще тиждень тому співачка в Instagram цікавилася у фоловерів вакцинацією: «У Штати не пускають без вакцини, отже… Я не антивакс, але збиралася чекати до останнього. Хотіла подивитись, як друзям живеться з чіпом. А тепер безвихідь виходить. І що цікаво: модерни немає, файзер не встигаю зробити, бо два уколи. Коронавак, схоже, назвали так, щоб його ніхто не колов… Хтось був у подібній ситуації? Що робити, люди добрі? Може хтось живе в іншій країні, де українців вакцинують джонсоном?»

Нагадаємо, що з 8 листопада для в'їзду до США іноземці мають підтвердити повну вакцинацію проти коронавірусу та надати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом останніх трьох днів.

Влітку цього року співачка влаштувала весілля із… самою собою, запросивши гостей та ведучи трансляцію онлайн. Як виявилось, цей захід було влаштовано для презентації нового кліпу.

Фото Яни Шемаєвої із соціальних мереж.

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