Сказала собі «так»: Jerry Heil влаштувала дивне весілля

Співачка Jerry Heil, яка заінтригувала раніше заявою про весілля, розкрила інтригу і таки показала, що задумала. Молода артистка влаштувала церемонію з самою собою і транслювала її в соціальних мережах.

Jerry Heil одягла весільну сукню, запросила гостей, накрила столи. Біля квіткової арки проголошувала клятву і пригощала друзів короваєм. Не обійшлося і без весільного торта.

«Найважливіша, єдина надійна людина в твоєму житті — це ти. І поки ти цього не зрозумієш, не зможеш подарувати щастя іншій людині. Я хочу сказати собі, що я себе дуже люблю. І від цього дуже щаслива. Бажаю всім у цьому світі прийняття і любові до себе», — сказала Jerry Heil.

Варто відзначити, що заради піару зірки шоу-бізнесу йдуть на різні трюки: придумують фейковий скандали, романи і навіть весілля.

Так, нещодавно Jerry Heil нібито посварилася з Анною Трінчер напередодні прем'єри спільного треку.

Анастасія Приходько «скандалила» з блогером Машуковським, а потім з'явилася під руку з ним на червоному хіднику, провокуючи чутки про роман.

Телеведучий Богдан Юсипчук і Юля Бельченко влаштували фейкове весілля задля привернення уваги до притулку для бездомних тварин.

фото Iinstagram.com/thejerryheil

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