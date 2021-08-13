26.67 / 26.87 31.21 / 31.56
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Сказала собі «так»: Jerry Heil влаштувала дивне весілля

11:08 13 серпня 2021
Jerry Heil

Співачка Jerry Heil, яка заінтригувала раніше заявою про весілля, розкрила інтригу і таки показала, що задумала. Молода артистка влаштувала церемонію з самою собою і транслювала її в соціальних мережах.

Jerry Heil одягла весільну сукню, запросила гостей, накрила столи. Біля квіткової арки проголошувала клятву і пригощала друзів короваєм. Не обійшлося і без весільного торта.

«Найважливіша, єдина надійна людина в твоєму житті — це ти. І поки ти цього не зрозумієш, не зможеш подарувати щастя іншій людині. Я хочу сказати собі, що я себе дуже люблю. І від цього дуже щаслива. Бажаю всім у цьому світі прийняття і любові до себе», — сказала Jerry Heil.

Варто відзначити, що заради піару зірки шоу-бізнесу йдуть на різні трюки: придумують фейковий скандали, романи і навіть весілля.

Так, нещодавно Jerry Heil нібито посварилася з Анною Трінчер напередодні прем'єри спільного треку.

Анастасія Приходько «скандалила» з блогером Машуковським, а потім з'явилася під руку з ним на червоному хіднику, провокуючи чутки про роман.

Телеведучий Богдан Юсипчук і Юля Бельченко влаштували фейкове весілля задля привернення уваги до притулку для бездомних тварин.

фото Iinstagram.com/thejerryheil

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

Пляж «Калетон»

«Медузи і зелене місиво»: туристи розповіли, що не так з пляжами в Затоці, Кароліно-Бугазі і Одесі

Скандал між Ларисою Доліної і Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Скандал між Ларисою Доліною та Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.