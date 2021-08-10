«Дівчинка виросла»: Jerry Heil заінтригувала заявою про весілля

Співачка Jerry Heil, яка влаштувала публічні розборки з Анною Трінчер заради піару, заінтригувала заявою про швидке весілля. Молода артистка, яка раніше говорила, що у неї немає хлопця, опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм пост, показавши фото репетиції святкування і супроводивши невизначеним текстом.

«Я сказала тук. Наша дівчинка виросла. Фото з репетиційного святкування. 12-го запрошую розділити цей день зі мною», — написала Яна (справжнє ім'я співачки).

Вона також зазначила, що запрошення гостям відправила за два дні. А для її батьків новина стала повною несподіванкою.

«Батьки зараз читають — і теж в шоці», — додала Jerry Heil. Вона також розповіла, що була на святі в купальнику, але анонсувала, що сукня у неї буде шикарна.

Інших подробиць співачка не повідомляє. Шанувальники в подиві припускають, що це було: натяк на реліз кліпу, черговий піар чи дійсно Яна незабаром вийде заміж?

Раніше телеведучий і актор Богдан Юсипчук і Юля Бельченко влаштували липове весілля заради піару. Свій вчинок вони виправдали благодійною метою.

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