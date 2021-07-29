Богдан Юсипчук виправдався за липове весілля, розкритикувавши хейтерів

Телеведучий, володар титулу «Найкрасивіший чоловік світу» Богдан Юсипчук, який зіграв липове весілля з учасницею шоу «Холостяк» Юлією Бельченко, відреагував на критику. Він опублікував пост в Інстаграм, в якому пояснив свій обман і повчив, як «правильно піаритися».

За словами Юсипчука, до всього потрібно підходити креативно. На його думку, весілля — якраз такий приклад.

«Будьте креативними, будьте неординарними. Будьте сучасними. Приверніть увагу нестандартно. А якщо ви ще це зробите з благою ціллю і правильно скористаєтеся цією увагою — то вам некисло так плюсане в карму», — впевнений Юсипчук.

Весілля з Юлею вони влаштували, щоб привернути увагу до нової фотостудії на даху висотки, а також до притулку для тварин. Не забув Богдан і про власну популярність, влаштувавши розіграш під постом.

Нагадаємо, Богдан Юсипчук і Юля Бельченко на своїх сторінках в соцмережах публікувала весільні фото і розповідали про церемонію. А потім зізналися в обмані.

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