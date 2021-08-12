Співачка Анастасія Приходько, яка потрапила в скандал через блогерів, з'явилася на презентації нового сезону каналу «Україна» під руку з епатажним представником цієї сфери Олегом Машуковським.

Артисти, які нібито поскандалили в соцмережах, вийшли на червоний хідник в екстравагантних костюмах — Анастасія одягла чорний чоловічий костюм, а Олег — довгу сукню з корсетом і рукавичками.

«Ми намагаємося знайти спільну мову і спілкуємося на теми, які цікавлять нас обох. З'явитися тут саме так ми вирішили разом. Олег зробив мені макіяж, а я підібрала йому плаття. Тому ми так гармонійно виглядаємо», — прокоментувала Анастасія Приходько.

Олег Машуковський зазначив, що вони зі співачкою нарешті помирилися і готові радувати шанувальників спільними проектами.

«Зараз ми готуємо спільну пісню! Як співалося раніше „Мама, а ти ж мені казала …“. Насправді у нас з Настею свої історії, більш інтимні. Але у неї є чоловік і це дуже погано для мене, адже вона вірна йому. Але я вірю в те, що чоловік — не шафа, як то кажуть, посунеться», — заявив Машуковський.

Співачка не стала коментувати слова супутника, зазначивши, що він — її чоловік лише на цей вечір.

Раніше Анастасія Приходько розповіла, як їй вдалося після третіх пологів схуднути за три місяці на 20 кілограмів .

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