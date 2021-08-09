Анастасія Приходько зізналася, як їй вдалося схуднути на 20 кг за три місяці після пологів

Популярна співачка Анастасія Приходько, яка яскраво відсвяткувала день народження середнього сина Гордія, зізналася, як їй вдалося схуднути на 20 кілограмів всього за три місяці після пологів. Під час третьої вагітності Анастасія набрала зайву вагу, і чесно показувала свою фігуру. Мати трьох дітей не вважала трагедією зайві складки на животі і швидко позбулася їх досить простим, але дієвим способом.



«Не буду вам брехати, ніяких особливих дієт не дотримувалася. Це все „дієта“ для грудного вигодовування — їм усе варене або приготоване на пару. Харчуватися треба за спеціальним графіком, по годинах. Так, щоб в організм потрапили всі необхідні мікроелементи. Я так втомилася від цього, адже пішов 4-й місяць, а я продовжую харчуватися за цими табличками. Але як результат, кілограми зникають самі собою», — зізналася Анастасія Приходько за лаштунками шоу «З Днем народження, Україно!».

Також Анастасія Приходько розповіла, чи додає до такого харчування спортивні вправи.

«Мені тільки цього не вистачає! Ні, спортом я не займаюся! Це трохи не моє», — поділилася артистка з каналом «Україна».

Приходько розповіла, що у святковому шоу виконає хіт 90-х, пісню «Так просто» з репертуару Ірини Білик. На знімальному майданчику співачка з'явилася в стильному білому костюмі. Разом із зірковою мамою на сцену вийшли і її старші діти — дочка Нана і син Гордій.

Нещодавно Анастасія Приходько показала свою струнку фігуру в купальнику.

Результатами схуднення вразила і продюсер Олена Мозгова.

Наталя Могилевська ще працює над своїм тілом, але вже задоволена результатом.

А чемпіоном по схудненню дієтологи називають Джамалу. Вона здивувала результатом після других пологів.

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