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Шоу-бізнес

Наталя Могилевська розкрила секрет, як скинути вагу за один день

14:51 29 липня 2021
Наталя Могилевська

Співачка Наталя Могилевська, яка оголосила війну зайвій вазі, розповіла, як вона ледь не програла спір і не позбулася шевелюри. Адже вона пообіцяла, якщо не схудне, поголиться наголо. Співачка сіла на дієту і зайнялася фізичними активностями.

«Моя дієтолог склала для мене дієту, і чесно скажу, все було в кайф. Але в день, коли треба було показати результат, у мене було зайвих 300 грамів», — зізналася Наталя Могилевська на зйомках шоу «З Днем народження, Україно!».

За словами Наталії, вона не збиралася здаватися, і за день зробила все можливе, щоб побачити бажану цифру на вагах.

«Це був дуже смішний день, під час якого мої підписники в Інстаграм стежили за моїм експрес-схудненням. Що я тільки не робила: лазня, суперпігулка і все, що можна собі уявити. І звичайно, я нічого не їла. А о 23:37, коли отримала потрібний результат на вагах, змогла нарешті поїсти», — зізналася Могилевська каналу «Україна».

Раніше Наталя поділилася закулісними подробицями нового шоу «Співають всі!» .

Під час зйомок у Могилевської виник конфлікт з Анастасією Приходько через блогерів.

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