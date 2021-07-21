Скандали між зірками та 150 годин зйомок: Наталія Могилевська розкрила закулісні секрети нового шоу
Співачка Наталія Могилевська, яка очолила зіркову сотню журі проєкту «Співають всі!», розкрила закулісні секрети шоу. Зйомки вже завершилися. Таланти учасників оцінювали 100 експертів. Це відомі артисти — легенди сцени та молоді виконавці.
На своїй сторінці в Інстаграм Могилевська поділилася враженнями і розкрила деякі подробиці.
За словами Наталії, у нас в країні є нейрохірурги, таксисти, масажисти і люди інших, здавалося б, абсолютно несумісних з шоу-бізнесом професій, які можуть співати на рівні світових зірок. Це по-справжньому здивувало зіркового капітана.
Зібрати на одному майданчику 100 зірок шоу-бізнесу — завдання не з легких. У кожного — своя думка і свої вподобання. Співачка відверто зізналась, що на зйомках без конфліктів між учасниками та журі не минулося.
«Мої колеги: зірки, артисти — це неймовірно приємні і чуйні люди. Звичайно ж, на шоу було багато конфліктів, суперечок і розбіжностей, та в результаті ми стали друзями і навіть великою родиною», — поділилась Наталія Могилевська.
Також артистка розповіла про грандіозні декорації для проєкту. Особливо вразила Наталію 12-метрова конструкція, на якій розташувалися судді.
«Уявіть, 100 зірок одночасно співали, танцювали, стрибали, тупотіли і аплодували протягом 150 активних знімальних годин. І що сталося з конструкцією? А нічого! Вона встояла», — написала Могилевська.
Переможець нового проєкту каналу «Україна» отримає грошовий приз — півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на шоу стався конфлікт між співачками Анною Трінчер та Jerry Heil. Могилевській довелося втрутитися в суперечку.
Також Наталія обмінялася колючими коментарями зі співачкою Анастасією Приходько, думки з якою кардинально розійшлися через шоу.201
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