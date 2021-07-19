Наталія Могилевська й Анастасія Приходько посварилися через учасницю шоу

Наталя Могилевська і Анастасія Приходько, яку піймали за лаштунками в образі Маліфісенти, посварилися на зйомках нового талант-шоу. Співачки обмінялися колючими коментарями через одну з учасниць.

Коли на сцені «Співають всі!» (Канал «Україна») з'явилася представниця блогерської сфери, Приходько не підтримала дівчину і критично висловилася про діяльність блогерів.

«Цим людям потрібен контент, і вони його роблять. Зараз — їхній час. Але я вважаю, що блог повинен щось нести, щоб мені його було приємно дивитися і діти могли чогось навчитися. А якщо несуть дурниці, я вважаю, що це не потрібно. Я за будь-який кіпіш, але щоб це було з нотками інтелекту, щоб було цікаво і не несло нікому шкоди», — сказала Анастасія.

А Наталя Могилевська, яка очолює зіркову сотню журі, заступилася за конкурсантку і відповіла Приходько в Інстаграм.

«Часто кажуть, що блогери займаються непотрібними речами, нічого корисного в житті не вміють і не роблять. Мені шкода це чути. Для того, щоб твій аккаунт був успішним, потрібно знімати кожен день нове відео, робити фотографії … бути копірайтером, який пише чудові тексти, сценаристом, оператором, режисером відео, стилістом власного одягу», — відповіла Могилевська.

Вона також зазначила, що оцінювати успіх і затребуваність блогерів можуть тільки глядачі.

«Якщо у них мільйонна аудиторія, поважайте тих глядачів, які обирають їх. Я точно знаю, що жоден успіх жодному артистові, навіть самому, на наш погляд, безпосередньому або безголосому, не дається просто так. За цим завжди є особливий великий секрет. Цей секрет — це неймовірна праця і талант. Коли я почую, що про моїх 100 колег скажуть, що вони не професіонали, я стану за них горою», — поділилася Наталія Могилевська.

Раніше на цьому ж шоу виник конфлікт між співачками Jerry Heil і Анною Трінчер, яка хлюпнула в колегу водою.

Нагадаємо, Наталя Могилевська розповіла про те, як витрачає гроші і поділилася секретами фінансової грамотності.

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