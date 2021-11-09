У віці 85 років у себе вдома дома помер популярний американський актор Дін Стоквелл. Про це повідомляє видання Metro. Свою акторську кар'єру він розпочав у сім років. У 1945 році зіграв у мюзиклі «Підняти якоря» з Джином Келлі та Френком Сінатрою. У 1947 році за роль сина персонажа Грегорі Пека у фільмі «Джентльменська угода» отримав премію «Золотий глобус» як найкращий актор-початківець. А e 1950 року зіграв головну роль у фільмі «Кім» за однойменним романом Редьярда Кіплінга.

На відміну від багатьох зірок-дітей, Стоквелл успішно продовжив свою кар'єру. У 1959 та 1962 роках його роботи у фільмах «Насильство» та «Довгий день іде в ніч» були відзначені призами Каннського кінофестивалю.

1986 року зіграв епізодичну, але яскраву роль наркодилера Бена у фільмі Девіда Лінча «Синій оксамит». Виконав роль доктора Веллінгтона Юе у фільмі «Дюна» 1984 року.

У 1988 роль ватажка мафії у фільмі «Одружена з мафією» принесла актору номінацію на премію «Оскар». Стоквелл також був відомий за фантастичним серіалом «Квантовий стрибок».

У 2015 році Стоквелл завершив кар'єру в кіно і зайнявся мистецтвом. У нього залишилися двоє дітей — Остін та Софі.

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