У московському хоспісі помер актор з серіалу «Бригада», який зіграв начальника охорони Сашка Білого

У Москві помер російський актор Дмитро Гуменецький. Артисту було 49 років, останнім часом він боровся з онкологічним захворюванням, повідомляє ТАСС.



За інформацією видання, популярний актор помер в одному з хоспісів російської столиці.



Гуменецький відомий за роллю бандита Шмідта-охоронця Сашка Білого у культовому серіалі «Бригада». Режисери вперше помітили його після епізодичної ролі у фільмі «Ніжний вік» Сергія Соловйова.

До того, як стати кіноактором, Дмитро Гуменецький служив у спецпдрозділі внутрішніх військ, пройшов кілька гарячих точок, дослужився до майора.

У 2016 році артиста було засуджено на вісім років колонії суворого режиму за зберігання 280 кілограмів концентрату спайсу. У квітні 2021 року вийшов на волю з рязанської колонії через хворобу.

Нагадаємо, наприкінці вересня помер 56-річний російський актор Костянтин Глушков, який знімався у серіалі «Універ», «На розі, у Патріарших» та інших проєктах.



А в останніх числах жовтня не стало американського актора Джеймса Майкла Тайлера, який зіграв Гантера у популярному серіалі «Друзі».

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