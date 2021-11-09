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Чекає на повернення Криму в Україну: слова сестри Софії Ротару Ауріки викликали бурхливий скандал у РФ

15:00 9 листопада 2021
Ауріка Ротару

Популярна співачка Софія Ротару, яка має готель в окупованому Криму, давно не була на півострові, як і її сестра Ауріка, через слова якої про АРК спалахнув скандал.

В інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE Ауріка Ротару сказала, що не була на півострові з 2012 року, а її сестра років п'ять чи шість. Готель Софії Ротару Villa Sofia так і стоїть закритим «до кращих часів». «Чекаємо на повернення Криму», — додала вона.

Ауріка Ротару також розповіла, що їх запрошують на гастролі до Росії, але вони не їздять туди. Виступають в Україні, заплановано поїздку до Литви.

У Росії та на окупованому півострові неабияк збудилися після цього інтерв'ю. Так, «РІА Новини» повідомляло, що у «кримському парламенті» запропонували позбавити Софію Ротару звання почесної громадянки Криму.

Раніше син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко виклав у мережу архівне фото — вони з мамою стоять на терасі готелю у Криму із келихами в руках.

Фото — скріншот.

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