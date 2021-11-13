Подарунки для Злати та несподівана зустріч із колишньою: всі подробиці 9 випуску «Холостячки»

Вийшов дев'ятий випуск романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ), у якому будує стосунки співачка Злата Огнєвіч. Цього тижня головна Холостячка країни дізналася, як живуть претенденти на її серце, де вони працюють і чим займаються у вільний час. Але далеко не все зі світу чоловіків її порадувало.

Настав час вибирати

Учасників залишилося четверо — Дмитро Шевченко, Максим Тарапата, Андрій Задворний та Андрій Хветкевич. І до кожного з них у Злати особливі почуття.

Першим на зустріч Злату запросив Андрій Задворний. Він покликав Холостячку до свого цеху, де займається виробництвом іграшок із дерева.

— Моїм натхненником у створенні іграшок стала моя дочка Кіра, — зізнався Андрій.

— Андрій добрий, світлий і позитивний, — вирішила для себе Злата.

Хлопець запропонувати їй вирізати пазл, використовуючи їхнє спільне фото, зроблене на Кіпрі. Злата була захоплена. Андрій запросив її до себе до офісу, де народжуються всі його ідеї.

Несподівано для Злати, до офісу прийшла колишня дружина Андрія Аліна та його шестирічна дочка Кіра.

— Я не була готова знайомитись із колишньою. Він мене про це не попереджав. Я волію цього не робити! - зазначила Холостячка. — Але мені було цікаво дізнатися, який Андрій насправді.

— Він вірний, товариський, — розповіла Аліна. — Може бути й романтичним. Коли він закоханий, то для своєї дівчини зробить усе!

Аліна зізналася, що вже зустріла своє велике кохання та рада, що Андрій пішов на проект «Холостячка».

— Нині Андрій став більш врівноваженим, — казала Аліна. — Злата йому дуже пасує.

Злата подарувала Кірі скейт та повний до нього «захист». Дівчинка була у захваті!

— Мені дитина довірилася! - раділа Злата. — Вона пішла зі мною на контакт.

Холостячку радує довіра

День завершився у Андрія вдома.

— Це «холостяцький барліг», — сказав хлопець.

Андрій наважився виконати Златі пісню, яку написав для неї.

— Можливо, це буде перше моє справжнє і єдине кохання, — зізнався хлопець.

Андрій розповів про свої минулі стосунки, коли йому довелося піти, залишивши дівчині бізнес.

— Але такі стосунки допомагають розвиватися та рухатися далі, — сказав хлопець.

— Андрій постав переді мною, як надійний чоловік, — вирішила Холостячка після побачення.

Наступним на зустріч із Златою вирушив Максим.

— Хочу показати їй серйозність своїх стосунків, — сказав хлопець.

Макс привіз Злату на дачу, у невеликий будиночок.

— Хочу, щоб тут був наш дім із тобою, — сказав Макс.

— Вперше у стосунках чоловік пропонує мені збудувати спільний будинок! - захопилася Холостячка. — Він бачить своє майбутнє зі мною. Я просто розквітаю, мені дуже приємно!

Максим запропонував Златі поїхати до архітекторів і представити їхній майбутній будинок.

— Я завжди мріяла, щоб у вітальні стояв рояль, — зізналася Злата, і Макс її підтримав.

— Наші уподобання просто ідеально сходяться, — захопилася Злата. — Ми дуже підходимо один одному. Ще ніколи так близько я не була до здійснення мрії!

Макс розповів про свою роботу в Китаї і про те, що йому доводиться по півроку перебувати не в Україні.

— Не завжди стосунки на відстані зближують, — була спантеличена Злата. — А якщо мені буде самотньо?

Холостячка сумнівається, що відстань зміцнює почуття

Макс запросив Злату до себе додому.

— У мене виникають побоювання, тому що Макс дуже зосереджений на сексі, — сказала Злата. — А раптом після того, як він отримає бажане, охолоне? У мене вже були такі стосунки.

Максим запропонував Златі допомогу в організації турів.

— Моя сім'я має відношення до технічного супроводу концертів, — сказав хлопець.

— Боюся втратити голову поруч із ним, — зізналася Злата. — Він видається мені ідеальним.

Знайомити зі своїм життям Злату вирішив і Андрій. Він запросив Холостячку на ковзанку, щоб показати своє хобі — фігурне катання.

— Хочу влаштувати тобі Новий рік, — сказав Андрій. — Знаю, що в цей час ти зазвичай працюєш, але сьогодні просто насолоджуйся святом.

Виявилося, що Андрій вісім років займався фігурним катанням. Це було у Дніпрі.

— Я відчула романтику, — сказала Злата. — Щоразу він мені подобається все більше і більше.

Пара перемістилася на місце, де все було підготовлено до зустрічі Нового року. Вони почали прикрашати ялинку.

— Цей Новий рік я хочу зустріти з коханим чоловіком, — зізналася Злата. — Щоб було дуже тепло в душі та затишно в будинку. Щоб пахло пирогами, корицею та ялинкою. Щоб на мене чоловік дивився поглядом, сповненим захоплення, кохання та теплоти. Я дуже хочу, щоб у моєму житті це все сталося!

Злата мріє зустрічати Новий рік із коханим чоловіком

Андрій подарував Златі вишиванку і вона захопилася! Пара загадувала бажання та згадувала дитинство.

— Дуже хочеться кохання, — сказав Андрій.

— Він відкрився для мене як дуже чуйний чоловік, — вирішила Злата.

Зустріч із Дмитром пройшла у його місті — Львові. Холостячка зізналася, що це найулюбленіше місто в Україні. Хлопець зустрів її біля готелю на ретро-автомобілі.

— Це було як кадр із кіно, — захопилася Злата.

Дмитро розповідав про свій бізнес.

— На своїй території Діма відкрився, — вирішила Злата. — Ми пішли містом, та це було дуже красиво.

Дмитро займається кікбоксингом. Хлопець запропонував Златі провести тренування, і вона із задоволенням погодилася.

— Діма суворий і ґрунтовний тренер, — визнала Злата. — Мені сподобалося. Але свою дитину я не віддала б на бокс.

Хлопець запросив Злату до себе додому, але його настрій почав псуватися.

— Мені раптом захотілося закритися, — сказав хлопець. — Я уявив, що Злата так само ходила іншими квартирами хлопців.

Злата намагалася його відволікти від сумних думок, але все було марно.

— Мої конкретні питання вводили Діму у ступор, — сказала Злата. — Він не йшов на діалог. Він не мав настрою, і мене це засмучувало.

Напередодні Церемонії троянд Злата ще не була впевнена, з ким вона попрощається. Першим троянду отримав Макс. Потім Андрій Задворний та Андрій Хветкевич.

Злата запросила на розмову Дмитра Шевченка. Пара поговорила, розбираючись у стосунках. Наприкінці розмови Злата дала йому троянду.

— Мені важко сказати Дімі «прощавай», — зізналася Злата. — Хочу познайомитись із твоєю родиною.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла, як реагує на критику в соцмережах та які повідомлення видаляє, не читаючи.

Фото holostyakstb/Instagram

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