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«Холостячку» розкритикували за фривольний танець: Огнєвіч різко відповіла хейтерам

22:58 9 листопада 2021
Злата Огнєвіч

Співачку Злату Огнєвіч, героїню другого сезону «Холостячки», розкритикували за фривольний танець в одному з випусків шоу. Але «Холостячці» є, що відповісти хейтерам у Instagram. Злата вважає, що найкращий рецепт — не реагувати на гнівні випади на свою адресу. Про це співачка заявила у програмі «Зірковий шлях».

«Ви думаєте, я пам'ятаю, що мені пишуть хейтери?.. Я нормальна людина, мені начхати, що ви там мені пишете брудне. Пишіть собі скільки завгодно. Моє життя прекрасне», — наголосила співачка.

На своїй сторінці в Instagram Злата сама встановлює правила. «Це мій простір Я роблю там все, що я захочу. Якщо ви заходите в мій простір, поливаєте мене брудом, то не чекайте у відповідь, що я вам даруватиму квіти», — каже зірка.

Огнєвіч зауважила, що є два періоди на рік — весняний та осінній, коли на її сторінці активні всілякі неадеквати. «Є нав'язливі шанувальники, які люблять мені скидати свої оголені фото… Доводиться перевіряти директ постійно. Але я вже навчилася розпізнавати, які повідомлення не треба відкривати. Я їх видаляю одразу, не переглядаючи», — каже «Холостячка».

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла, що дуже перебірлива, коли справа стосується публікацій на сторінці в Інстаграм, і нещодавно відмовилася від можливості заробити 60 тисяч доларів.

Фото zlata. ognevich/Instagram

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