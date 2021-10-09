Драма на воді, плітки та викриття: всі подробиці четвертого випуску «Холостячки-2»

На каналі СТБ вийшов четвертий випуск романтичного реаліті «Холостячка», в якому співачка Злата Огнєвіч шукає своє кохання. Цього тижня на героїню чекали несподівані побачення і сюрпризи.

Першим на особисту зустріч вона запросила поліцейського Олександра. Чоловік познайомив Злату з особливостями своєї професії. Він зізнався, що в своїй роботі відчуває себе впевнено, а перед побаченням зі Златою завжди нервує. Спочатку Олександр показав співачці прийоми самооборони, а потім запросив її покататися на службовому автомобілі і взяти участь у спецоперації.

Злата мужньо сприйняла ситуацію і навіть допомогла в затриманні злочинців.

«Перша реакція — шок. Все було дуже швидко: шум, крик, битий посуд. Було дуже страшно і хотілося втекти. Але потім я зрозуміла, що поруч Саша, і мені стало спокійно. Він просто красень у цій ситуації. Сильний чоловік — що тут сказати», — поділилася враженнями Огнєвіч.

Природно, спецоперація і злочинці виявилися бутафорськими. Проте це справило на Злату враження. Далі пару чекало романтичне побачення в ресторані. Саша так зачарував співачку, що вона вручила йому троянду.

Роман Свечкоренко і Васко Младєнов влаштували для Злати подвійне побачення, «погравши» в театр тіней. У хлопців була можливість торкатися до Злати, танцювати з нею. Між ними виникли ревнощі. Після чого співачка запросила хлопців поспілкуватися у більш спокійних умовах у ресторані. Вони розкрили прізвиська учасників, а артистка зізналася, що в студентські часи її називали Шаде.

Театр тіней

Роман приготував для Злати подарунок — теплий плед. «Який турботливий, у тебе прекрасний смак», — оцінила вона.

Під час душевної розмови чоловік розкрив сімейну драму. Коли йому був всього рік, його мати отримала важку травму, після чого опинилася на все життя в інвалідному візку. Батько пішов до іншої жінки, яку Роман довгий час вважав своєю матір'ю.

«З мамою я познайомився, коли мені було вісім років. Я хотів поставити батькові багато запитань, але не бачу в цьому сенсу. У мене дуже гарна мама, і мені дуже боляче від того, що так сталося. І я її дуже люблю, у нас круті відносини. І мачуху продовжую називати мамою, дуже поважаю її», — розповів Роман. Злату дуже зворушила ця історія.

«Рома викликає у мене якісь сумніви, тому що він веде себе м'яко і рідко проявляє ініціативу», — разом з тим резюмувала Злата.

Васко також прийшов не з порожніми руками: він подарував блокнот, в якому був написаний його авторський вірш, присвячений Златі.

«Це дуже красиво. Васко натякнув, хто і навіщо прийшов в цей проект», — прокоментувала Злата. Також Васко переконав її, що після закінчення проекту, якщо вона його вибере, готовий переїхати в Україну.

«Я шалено радий, що наше спілкування було таким легким і приємним», — був задоволений собою Васко.

Незважаючи на хороші враження, троянди після побачення хлопці не отримали.

«Я прийму рішення після вечора талантів», — здивувала Злата.

Далі на індивідуальне побачення Злата запросила Богдана. Але до нього приєднався Максим, що явно засмутило конкурента і здивувало героїню.

Богдан і Макс

«Я рада бачити Макса, бачу, що подобаюся йому, і мені це приємно», — зізналася співачка.

Кожен намагався справити враження на Злату. Всі разом вони вчилися кататися на гідрофойлах. Макс взяв ініціативу у свої руки і першим занурився у воду. Злата намагалася стати на дошку, але впала у річку і запанікувала, кликала на допомогу.

«У мене потонув брат на річці. Я народилася через три роки після цієї трагедії», — поділилася особистою драмою співачка.

У Богдана абсолютно не виходило впоратися з дошкою, Злата його підтримувала і давала поради, а потім злетіла над водою. Але побачивши, як Богдан борсається у воді, знову запанікувала, сама впала і стала захлинатися. На допомогу їй кинувся Максим.

«Богдан помчав кудись у далечінь, було дуже неприємно. Побачення ніби як з Богданом, але вийшло так, що я з Максимом весь день», — обурювалася Злата.

У ресторані Макс також взяв ініціативу у свої руки і покликав Злату на особисте спілкування.

«Мені приємно з ним спілкуватися, Макс мені реально подобається. Хороший чоловік, дуже щирий», — зізналася Злата.

Під час спілкування в ресторані виникла скандальна ситуація. Богдан заявив, що учасники на проекті прикидаються при Златі і поводять себе нещиро. Але не став говорити конкретно. Співачці явно було неприємно це чути.

«Не можу зрозуміти, навіщо Богдан вирішив розкрутити цю тему. Може, щоб сподобатися Златі», — прокоментував Макс і заявив, що в будинку багато гідних чоловіків.

Плітки від чоловіка явно не надихнули співачку, троянда після побачення дісталася Максу, а Богдана вона відправила додому — він покинув проект.

Чоловіки приготували свої творчі номери. Андрій Хветкевич перевтілився в мага і намагався передбачити долю Злати. Олександр Борзенко і Дмитро Шевченко влаштували на сцені бої без правил. Андрій Задворний розбавив вечір гумором. Олег Плахотнюк в образі Елвіса Престлі влаштував гарячі танці, а стоматолог Роман Васильєв зважився заспівати разом зі Златою. Макс намалював романтичну картину. Вінченцо Дулепа продемонстрував акробатичні трюки. Наймолодший учасник проекту, 25-річний Владислав Ясько, створив портрет Злати. Він зізнався, що 40 годин вивчав співачку і вперше створив такий портрет для дівчини.

«Ще жоден чоловік не дарував мені такого, це магія», — захопилася Злата.

І вона здивувала чоловіків неординарним номером — виконала сексуальний танок, розбурхавши фантазії учасників.

«Це було дуже гаряче, пристрасно, красиво. Вона — тигриця! Просто вогонь! Це танець люблячої себе жінки», — коментували вражені чоловіки.

У підсумку, після церемонії троянд в проекті залишилися Андрій Задворний, Олександр Борзенко, Роман Свечкоренко, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Вінченцо Дулепа, Андрій Хветкевич, Дмитро Шевченко, Олег Плахотнюк і Роман Васильєв.

Додому вирушили Богдан Коломейко і Васко Младенов.

Нагадаємо, раніше фанати шоу помітили, що наряди Злати Огневич дуже схожі на ті, в яких раніше були помічені учасниці шоу «Холостяк».

Також співачка зізналася, що тільки до середини зйомок вона змогла забути про присутність камер на майданчику.

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