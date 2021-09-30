Доношує після інших учасниць? Холостячку Злату Огнєвіч помітили у вбранні з попередніх сезонів

Співачка Злата Огнєвіч, яка шукає своє кохання на шоу «Холостячка», в кожному випуску з'являється у новому вбранні. Образи зірки не залишають байдужими її шанувальників. Найбільш уважні з них помітили, що Злата з'явилася в шоу в нарядах, дуже схожих на ті, в яких красувалися учасниці попередніх сезонів.

Так, чорний костюм з червоними квітами на піджаку, в якому Злата з'явилася на церемонії троянд, раніше вигуляла учасниця десятого сезону Надін. У дівчат навіть зачіски дуже схожі.

А рожева зефірна сукня, в якій Злата ходила на побачення з Ромою, була помічена на учасниці десятого сезону Аліні.

Схоже, творці шоу економлять на костюмах

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Євгенія Власова виступила на «Танцях із зірками» в сукні, яка була помічена в загальному номері в минулому сезоні.

фото Instagram.com/zlata.ognevich

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