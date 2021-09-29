«Зекономили на образі зірки»: чому Євгенія Власова в «Танцях з зірками» виступила в старій сукні
Після четвертого ефіру шоу «Танці з зірками» розгорівся скандал — співачка Євгенія Власова заявила, що хотіла піти з проекту і обурилася тим, як її виставляють продюсери. Артистка поскаржилася, що відвикла від інтриг і дуже емоційно переживає те, що відбувається.
Закулісні інтриги відображаються і на тому, як виглядають артисти на екрані. Номер Євгенії Власової та Максима Леонова професійно розібрали хореографи Ілона Гвоздьова та Ксенія Горб, які раніше брали участь в «Танцях».
Ілона зазначила, що через масовку в номері було мало видно Власову, балет був занадто схожий на інших, відчувалася байдужість партнера.
«Знову в номері балет. Знову ті ж прийоми. Думаю, це реально недопрацювання або повна флегматичність партнера до образів пари, до сюжету номера, та й в цілому до їхньої пари. Складається враження, що Максу абсолютно все одно», — зазначила Гвоздьова.
Також вона підкреслила, що сукня Євгенії Власової на тлі інших учасниць шоу виглядала дуже простою. Вона візуально програвала артисткам в костюмах такого ж кольору.
Цю деталь пояснила Ксенія Горб. Вона зауважила, що на Власовій просто була сукня з минулого сезону. У таких виходили на паркет учасниці загальних номерів.
«Є ряд однакових костюмів, які видаються для групових номерів, для якихось екстра-танців … Але я ще не бачила, щоб його видавали зірці, як основний костюм для номера. Тут є питаннячка», — написала Ксенія Горб в Інстаграм.
Вона вважає, що творці шоу заощадили на образі зірки.
Незважаючи ні на що, Євгенія Власова вирішила продовжити участь у «Танцях». Вона першою зробила крок до примирення з партнером.
Раніше Джамала розповіла правду про дружбу і конкуренції на паркеті.
фото Instagram.com/eygeniavlasova311
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter