Перший скандал і образа Злати: всі подробиці другого ефіру «Холостячки-2»

Вийшов другий випуск романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ). Злата Огневич продовжує вивчати чоловіків, які отримали на першій вечірці бутоньєрку і шанс поборотися за її серце.

Перше побачення проєкту дісталося Дмитру — бізнесменові зі Львова.

- Я в приємному очікуванні, — зізналася Злата. — Він мені сподобався ще при знайомстві і наше побачення буде вирішальним.

Дмитро влаштував побачення на злітному полі. Виявилося, хлопець запросив її разом стрибнути з парашутом.

- Правда?! — захопилася Злата. — Я десять років про це мріяла. Раніше за контрактом я не могла ризикувати своїм життям. Але тепер він закінчився і я це зроблю!

Злата весь час переживала, що Дмитро надає їй мало знаків уваги.

- Я дуже хвилювався, — зізнався учасник.

- Не вірю, що це відбувається, — раділа Злата, сідаючи в літак і запанікувавши лише на висоті дві тисячі метрів.

Першим разом з інструктором стрибнув Дмитро, потім Злата.

- Мені здалося, що я померла, — зізналася дівчина. — Потім я відкрила очі і світ навколо змінився. Я просто заново народилася. Коли приземлилася, щасливіше мене не було людини на землі!

Злата обняла Діму, дякуючи йому за подарунок.

- Між нами стала розпалюватися іскра, — сказала Злата.

В цей час хлопці освоювалися в заміському будинку, обговорюючи Дмитра і його побачення.

- Тепер Діма далеко попереду всіх, — сказав Ілля.

Осторонь від обговорень стояв лише Олександр Охрименко.

- Не люблю робити огульних заяв, — сказав хлопець.

Після стрибка з парашутом, Злата і Діма продовжили побачення. Хлопець приготував для Холостячки вогняне шоу.

- У Діми є сила і романтика, — вирішила Злата.

Вечір продовжився за романтичною вечерею на природі.

- Я була в захваті від краси, — захоплювалася Злата і вирішила дізнатися про нього більше.

Олександр був одружений, але часто сварився з дружиною. Коли постало питання про переїзд з Ужгорода до Львова, дівчина відмовилася.

- Мені складно відкриватися перед людьми, — зізнався Дмитро. — Але зі Златою це було класно!

Холостячка прийшла у захват від побачення, сказавши, що кращого у неї в житті ще не було і подарувала хлопцю троянду.

Повернувшись до будинку, Діма не захотів розповісти іншим хлопцям, як він провів час зі Златою.

- Після цих питань, у мене до деяких хлопців змінилося ставлення, — сказав Дмитро.

Григорій запропонував Златі потанцювати з кожним учасником, але при цьому… закрити очі. Чоловіки, запах і дотик яких їй сподобаються найбільше, підуть на наступні побачення. Кожен хлопець сам вибирав музику для танцю.

Першим на танець пішов Ігор Присяжнюк і Злата відразу його впізнала по бороді. Вінченцо танцював під пісню Злати, викликавши невдоволення інших учасників.

Впізнала в танці і Олександра Охріменка. Злата оцінила танець Романа. А ось найбільше їй не сподобався танець Олега і запам'ятався запах Андрія.

- Мені це не сподобалося, — визнав Дмитро. — Ревную.

А ось запах Васко Холостячка зовсім не відчула. Не виникла гармонія і з Олександром.

Роман, Богдан і Андрій отримали можливість піти зі Златою на побачення.

- Докладу всіх зусиль, щоб показати свою зацікавленість, — сказав Роман.

Хлопці вирішили влаштувати Златі фотосесію.

Першим на розмову Холостячку запросив Роман — стоматолог з Миколаєва.

- Мене не приваблює холостяцьке життя, — розповів хлопець на побаченні. — Я хочу, щоб моя сім'я була логічним продовженням моїх батьків.

- Мені приємно, що у нього хороша модель сім'ї, — визнала Злата.

Холостячка розповіла, що мріє про великий будинок і дітей.

- У нас виник коннект з першої секунди, — сказала Злата. — Я себе дуже легко відчувала.

В якості сюрпризу Роман приготував для Злати басейн, засипаний пелюстками троянд у вигляді великого серця.

- Я бачила подібне лише в кіно! — захопилася дівчина.

Роман запропонував Златі сфотографуватися, стрибнувши в басейн.

- Це було прекрасно! — зраділа Холостячка. — Було мега романтично!

- Приємно бачити, коли твої старання оцінюють, — залишився задоволеним Роман.

- Він дуже близький до мого ідеалу чоловіка, — не приховувала своїх почуттів Злата.

Андрій вирішив сам провести фотосесію Злати під водою, подарувавши їй гарні прикраси з перлів.

- Мені хотілося спілкування з ним, — зізналася дівчина.

Фотосесія затягнулася і Злата зізналася, що замерзла.

В цей час в будинку Григорій Решетник передав запрошення на побачення від Злати для Саші, Васко і Олега.

Богдан влаштував Златі фотографію з маками. Напередодні він взяв кілька уроків у відомого голлівудського фотографа.





- Богдан завжди уважний до мене, — сказала Злата. — Я це дуже ціную.

Хлопець зізнався, що ходить до психотерапевта через проблеми у попередніх стосунках. Деякі подробиці шокували Холостячку.

- Його цінності у взаєминах не збігаються з моїми, — сказала Злата. — Хочу, щоб наше спілкування закінчилося.

У фіналі побачення Злата дала троянду Роману.

Першим на потрійному побаченні Злату на розмову запросив Олександр. Пара розташувалася в одному зі столичних ресторанів.

- Я переживав, що зробив щось не так під час танцю, — роздумував Саша.

- Ти мене схопив просто як яструб, — згадувала Злата.

- Я виявив свої почуття, — зізнався хлопець. — Мене до тебе дуже тягне. Коли ти поруч, просто жах якийсь!

- Не дивлячись на легкість у відносинах, було питання, яке мене хвилювало, — розповіла Злата. — За тиждень до першої вечірки мені написала дівчина в соціальній мережі, що треба бути обережним з чоловіком з держструктур. А ти на проєкті — єдиний.

Олександр був шокований.

- Мені доводилося відмовляти нав'язливим жінкам, — виправдовувався Саша. — Але я йшов сюди зі спокійною душею.

Побачення продовжилося в більш романтичній обстановці.

- Мені важливо, щоб ти була справжня, — зізнався Саша і Холостячка розгледіла в ньому маленьку дитину. Але несподівано хлопець сказав: «Я хочу покинути проєкт!»

- В сенсі? — обурилася Злата.

- На деякий час, — відповів Олександр і попросив кілька днів, щоб повернутися на роботу.

Злата дозволила, зізнавшись, що буде його чекати.

Васко запросив Злату на побачення до парфумеру, де Холостячка змогла створити власний аромат. Хлопець зізнався, що він давно пише музику і пісні.

- Я прийшов на проєкт, щоб знайти справжнє почуття любові, яке приходить маленькими кроками, — сказав Васко.

Злата зізналася, що вона досить ревнива.

Пара створила свій власний аромат, який назвала «Спалах». Васко подарував Златі пісню, яку написав сам.

- Це була секретна карта, — зауважила Злата.

- Я відчув між нами тяжіння, — залишився задоволений побаченням Васко.

Злата зізналася, що нічого приємного не чекає від зустрічі з Олегом — напередодні їй не сподобалася поведінка хлопця. Їхнє побачення пройшло на даху.

- Для мене фізична форма не першорядна, — сказав Олег, який працює фітнес тренером у Хмельницькому. — Головне, щоб нам було комфортно разом.

Хлопець розповів, що був два рази одружений і у нього є доньки. В якості подарунка Олег запросив на побачення свого друга-музиканта.

- Я побачила Олега з абсолютно іншого боку, — зізналася Злата. — Він дуже ранимий.

Хлопець подарував їй запрошення в салон краси, від якого Злата прийшла у захват.

- Я відчуваю, що між нами щось зароджується, — сказав Олег.

Напередодні церемонії троянд Холостячка традиційно дивилася звернення до неї учасників. Ігор Присяжнюк несподівано попросив Злату не давати йому троянду, бо йому терміново потрібно повернутися на роботу.

Злата вирішила відразу ж поговорити з Ігорем.

- Я прийшов на проєкт, щоб з тобою познайомитися, — сказав Ігор. — У реальному житті це було неможливо.

- Для мене це не шоу, а реальне життя! — обурилася Злата.

Виявилося, що Ігор вже брав участь в проєктах про стосунки.

- Йому подобається бути під прицілом камер, — вирішила Холостячка. — І вже точно він прийшов не за стосунками.

- Я не хочу з тобою більше спілкуватися, — образилася Злата.

Першим на Церемонії троянд квітку отримав Васко. Потім Роман Свічкоренко, Вінченцо, Андрій, Андрій Задворний, Павло, Ілля, Максим, Влад, Олег, Богдан. Реаліті покинув Євген Селютин.





Раніше «ФАКТИ» розповідали про першу вечірку «холостячки» Злати Огневич.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter