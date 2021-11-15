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«Київська піаністка» Цимбалюк-Романовська не прийшла на відкриття пам'ятника колишньому чоловікові Армену Джигарханяну

14:57 15 листопада 2021
Пам&#39;ятник Джигарханяну

Вдова актора Армена Джигарханяна не прийшла на Ваганьківський цвинтар, де у першу річницю смерті її чоловіка встановили пам'ятник.

Як пише «ЕГ», на відкритті монумента (Джигарханян в образі Сократа сподобався далеко не всім) були, зокрема, син актора Степан Джигарханян, друзі та колеги Армена Борисовича.

Фото Степана Джигарханяна із Instagram.

Віталіна Цимбалюк-Романовська заявила, що знала про відкриття пам'ятника на могилі чоловіка, але не пішла на цвинтар принципово, оскільки «там були присутні люди, які зламали Армену Борисовичу життя». Вона вважає, що якби останніми роками життя артист був з нею поруч, то прожив би набагато довше.

Цимбалюк-Романовська заявила, що дбала про нього, стежила за його розпорядком дня, надихала та вчасно давала потрібні ліки.

Арсен Борисович Джигарханян помер рік тому, 14 листопада 2020 року. Він похований поряд з дочкою Оленою, яка померла у 1987 року. Кажуть, що вона залишилася ночувати з чоловіком у машині — пара отруїлася чадним газом.

Фото зі сторінки Степана Джигарханяна у соціальних мережах.

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